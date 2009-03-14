Bahçeli'ye 'namert' resti

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisiyle ilgili "Karanlık odalarda kimlerle görüştün?" dediğini belirterek, "Ben hangi karanlık odalarda kiminle konuşmuşum eğer bunu ispat etmezsen namertsin" dedi.





Bursa Fomara Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Erdoğan, muhalefet partileri için söylediği "Bunlar Sivas'tan öteye geçemezler" sözünü anımsattı. "Sayın Devlet Bahçeli'nin bazen kimyası bozuluyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"O da diyor ki 'Bu çizgi başkalarının çektiği çizgidir'. Sayın Bahçeli geç onu geç... 780 bin kilometre kare vatan toprakları bizim. Şunun bunun çektiği çizgi bizi ilgilendirmez. Sen git de 81 vilayeti dolaş. Hepsinde siyaset yap. Sadece işine gelen yerde değil, hepsine git. 71,5 milyon vatan evladının tamamı bizim, ayırt edemeyiz, tamamı... Efendim gerilim siyasetiymiş. Ne gerilim siyaseti ya... Gerçekleri söylemek mi gerilim siyaseti... Biz bunları sonuna kadar söyleyeceğiz."



“İspat etmiyorsan namertsin”



Erdoğan, Bursa'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Şimdi de ben Sayın Bahçeli'ye söylüyorum, bak benimle ilgili şu ifadeyi kullanıyorsun, 'Karanlık odalarda kimlerle görüştün? Senin siyasete yeniden dönmenin, o imkânı verenler kimler?' Sayın Bahçeli istemezdim ama sen beni buna mecbur ettin. Bak söyleyeceğim mecburum buna.



Müddei (davacı), yani hukukta bir kaidedir bu. İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Bu iddianın sahibi kim? Sayın Bahçeli'nin kendisi... Diyorum ki Sayın Bahçeli sen eğer bir şey biliyorsan, ben kiminle görüşmüşüm bunları biliyorsan, eğer bunu ispat etmiyorsan namertsin diyorum. Bu kadar açık. Çünkü senin kılavuzun kimdir bilemem. Ama bak bu kadar ağır konuşuyorum. Ben hangi karanlık odalarda kiminle konuşmuşum eğer bunu ispat etmezsen namertsin."



“Açıklamaya mecbursun”



Siyasete milletle geldiğini, milletle yürüdüğünü, milletle yürümeye devam edeceğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Haksızlık karşısında susmam. 'Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum' derken ben bunu söylüyorum. Asla susmam, bu kadar açık konuşuyorum. Benim hiçbir savcıyla, hiçbir başsavcıyla ne işim, ne görüşmem olmamıştır. Onun için bu kadar açık konuşuyorum ve bunu açıklamaya mecbursun. Eğer açıklamıyorsan tarih de seni affetmeyecektir, ben de seni affetmiyorum. Bu kadar açık konuşuyorum. Bir genel başkan böyle iftira içine girmez ve bunu kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı için söyleyemez. Eğer bir şey biliyorsan kalk, bunu açıkla, gizli gizli konuşma. Dürüst ol samimi ol, bildiğini açıkla. Açıkla ki beni sen gel halk nezdinde bitir. Benim milletim dürüst davranmayanı affetmez, seni de affetmeyecektir."



“Son manşeti milletim atacak”







Başbakan Erdoğan, dün açıkladığı ekonomik pakete de değinerek, "Koro halinde bunlar olumsuzluk yaymaya başladılar. Buradan, Bursa'dan soruyorum, ülkesini, milletini seven bunu yapar mı? Bir kez daha söylüyorum, bu ülkede son manşeti benim milletim atacak. Son sözü benim milletim söyleyecek, 29 Mart'ta son manşeti benim Bursalı kardeşim atacak" diye konuştu.



