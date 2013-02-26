Bahçeli'ye muhalefetten kapatılan il başkanlıklarından MHP'ye dava!

MHP Genel Başkanlık seçimlerinde Devlet Bahçeli'nin rakibi olan Koray Aydın’ı destekledikleri gerekçesiyle teşkilatlarının kapatıldığı iddia edilen yedi il başkanı MHP Genel Merkezi'ne dava açma kararı aldı.

Seçimlerde Koray Aydın'ı destekleyen Yeni Çağ gazetesinde yayımlanan habere göre, görevden alınan il başkanları, MHP Genel Merkezi ile mahkemelik oluyor. Sakarya’da bir toplantıda bir araya gelen görevden alınmış il başkanları MHP Genel Merkezi’ne dava açma kararı aldı. Kısa süre önce Çankırı, Muğla, Sakarya, Konya, Edirne, Kütahya ve Rize il başkanları MHP yönetimi tarafından görevden alınıp teşkilatları kapatılmıştı. MHP Genel Merkezin aldığı bu karar kamuoyunda, “Kongrede Genel Başkanlık yarışında Koray Aydın’a destek verdikleri için görevden alındılar” yorumlarına neden olmuştu. O il başkanları bir araya gelerek konuyu yargıya taşıma kararı aldı. MHP Genel Merkezi tarafından kapatılan MHP il teşkilatlarının eski il başkanları, eski MHP Sakarya İl Başkanı Mehmet Erdoğan’ın ev sahipliğinde Sapanca’da bir Otel’de toplandı. Yapılan toplantıya bir gurup kanaat önderi ile bazı eski il başkanları katıldı. Toplantıda Genel Merkez’in yegane amacının 10.Olağan Kongre’de Üst Kurul Delegasyonu hakkını kazanan üyelerin bu haklarının berteraf edilmesi olduğu ifade edilerek, bu doğrultuda kapsamlı bir hukuki ve siyasi mücadele başlamasına karar verildi. Kapatılan MHP Sakarya İl Başkanı Mehmet Erdoğan toplantı sonrasında şu açıklamayı yaptı:

'Kütahya’da toplanacağız'

"Önümüzdeki hafta Cumartesi günü Kütahya’da gerçekleştirilecek bir toplantıyla 7 il başkanıyla birlikte bir açıklamada bulunacağız. Genel Merkez’in görevden alma değil de teşkilatları kapatma işlemiyle muhalifleri görevden alması düşündürücü. Önümüzdeki dönemde olağanüstü bir kongre olursa, partide böyle bir girişim olursa üst kurul delegasyonluklarının iptaliyle alakalı bir yöntem seçileceği kanaatindeyiz. Genel Merkez bu konuda her ne kadar düşmedi dese bile, o gün söz konusu olduğunda Genel Merkez’in gönderilen imzalar için 'esasen sizin delegeliğiniz düşmüştür' diyebileceğini ve o zaman hukuki bir süreç başlatabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla iki dava açacağız. Biri, Üst Kurul Delegasyonluklarının tespiti ile alakalı tespit davası olacak. Genel Merkez’den Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla üst Kurul Delegeliklerinin devam edip etmediğine dair bir cevap istenecek. Bir diğeri de bu hukuksuz uygulamanın bir daha tekrarı olmaması için böyle bir şeyi bir daha genel merkezin hiçbir teşkilat üzerinde uygulayamaması için tedbirsiz olarak kapatmanın iptali davasını isteyeceğiz. Tedbirsiz istiyoruz çünkü; biz bir daha bir makama, göreve gelmek gayesiyle bu davayı açmıyoruz. Bu hukuksuz uygulamanın antidemokratik uygulamanın hukuk önünde açığa çıkmasını istiyoruz."

'Hukuksuzlukla mücadele edeceğiz'

Tolga Akalın (Kapatılan MHP Edirne İl Başkanı):

Genel Merkez’in faks emriyle kapatılan MHP İl teşkilatlarının il başkanları ile 10. Olağan Kongre’de değişim yönünde oy kullanan ve bu yönde delege iradesi oluşumuna katkı sağlayan kanaat önderleri bir araya gelip bir değerlendirme toplantısı yaptık. Toplantıda kapatılma eyleminin esasen bu illerdeki Kurultay delegeliklerinin hukuki şaibe altına itilmesi amacı taşıdığı konusunda tam bir mutabakat sağlandı. Bu kapsamda hem hukuki hem de siyasi mücadele başlatma noktasında kanaat birliği oluştu. Önümüzdeki günler de tekrar bir araya gelerek ortak bir açıklama ile kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Osman Güven (Kapatılan MHP Muğla İl Başkanı):

Ön görüşmemiz açıklama yapılması yönündeydi. Kütahya’da bir açıklama yapacağız. Hukuki ve siyasi bir mücadele içerisine girmeyi düşünüyoruz. Zaten sıkıntı Üst Kurul Delegelikleriyle ilgili. Yoksa tekrar görev alma noktasında değil, şahsen ben o düşüncede değilim. Benimle çalışmak istemeyen bir Genel Merkez’le ben de çalışmak istemem. Üst Kurul Delegeliklerimizi de o kapatılma olayından dolayı düşürülüyorsa ben de en tabi hakkımı kullanırım ve yargıya müracaat ederim. Üst Kurul Delegeliğimi elimden almaya kimsenin hakkı yoktur. Bu konuda bir mücadelemiz olacak.

Salim Ay (Kapatılan MHP Kütahya İl Başkanı):

Sakarya’da yaptığımız toplantıda hukuki ve siyasi mücadelemizi başlatma kararı aldık.

Hasan Kaya (Kapatılan MHP Konya İl Başkanı):

Sakarya İl Başkanı Mehmet Erdoğan tarafından düzenlenen toplantıya ben katılamadım ama toplantıda arkadaşlarımın aldığı kararlara aynen katıldığımı söylemek isterim.