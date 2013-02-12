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Politika

MHP bazı il teşkilatlarının kapatıldığını bildirdi

İsmet Büyükataman yaptığı açıklamada bazı MHP'lilerin yaklaşan yerel seçimlerde MHP'yi güçsüz düşürmek için 'MHP'ye oy vermeyin' kampanyası içine girdiğini belirtti

12 Şubat 2013 20:45

MHP bazı il teşkilatlarının yeni heyetler atanana kadar kapatıldığını bildirildi. Açıklamayı yapayın MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman gerekçe olarak, “MHP'yi yerel seçimlerde başarısız kılmak ve ardından bu başarısızlığın üzerinden MHP içerisinde huzursuzluk çıkararak siyasi ikbal planlarını açık etmekten çekinmeyen kişilerle bir yerel seçim çalışması yürütülmesinin mümkün olmadığını” söyledi

Açıklamada, kongre sürecinde parti teşkilatlarının Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yanında tek yumruk olmasının bazı çevreleri rahatsız ettiği belirtildi. Bu süreçte Bahçeli'ye yönelik mesnetsiz, akıl, izan ve sağduyudan uzak eleştiriler yönelten muhalefet temsilcilerinin partilerinin üzerinde oynanmak istenen oyunlara bilerek veya bilmeyerek payanda olduğunu söyleyen Büyükataman, “Tüm bunlara rağmen, milliyetçi hareketin her biri birbirinden kıymetli değerli delegasyonu, bu oyuna gelmemiş, safını milletin yanında yer alan liderinin yanında tutmuştur” ifadelerini kullandı.

Kongre sürecinde Genel Başkan Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanlığına aday olan diğer iki isim hakkında en ufak bir eleştiride bulunmadığını, salon düzeninde ve süslemesinde kendi resimlerinin asılmasını dahi yasakladığını belirten Büyükataman, ilçelerde ve illerdeki kongrelerde tüm adaylara eşit mesafede yer aldığını ve hiçbir adayı dışlamadığını söyledi.

Büyükataman, 10. Olağan Kurultay'dan çıkan neticeye rağmen faaliyetlerini sonlandırmadığını, aksine yaklaşan yerel seçimlerde MHP'yi güçsüz düşürmek için “MHP'ye oy vermeyin” kampanyasının içerisinde yer aldıklarını söyledi ve şöyle devam etti, “Kamuoyunda yer alan görevden alma haberlerinin bu anlamda milletimiz tarafından yeniden değerlendirilmesinde fayda vardır. MHP'nin o ilde başarılı olmaması için uğraş veren bir il yönetimi ile nasıl bir seçim hazırlığı yapılacaktır?"

"Bu cihetten hareketle kongre sürecinin sona ermesini takiben bu tarzda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye yönelik her türlü tahkir ve tezyif kampanyasının baş rolünü oynayan bazı teşkilatların kapatılması kimse tarafından bir sürpriz olarak algılanmamalıdır. Kafalarının arkasındaki, MHP'yi yerel seçimlerde başarısız kılmak ve ardından bu başarısızlığın üzerinden MHP içerisinde huzursuzluk çıkararak siyasi ikbal planlarını açık etmekten çekinmeyen kişilerle bir yerel seçim çalışması yürütülmesinin mümkün olmadığı ortadadır. Bu sebeple çeşitli illerde Genel Merkezimizin tasarrufuyla bazı il teşkilatları yeni heyetler atanana kadar kapatılmıştır.”

(AA)

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