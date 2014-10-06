Bahçeli’ye göre CHP milliyetçi değil ulusalcı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da katıldığı partililerle bayramlaşma töreninde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP'nin tezkereye 'evet' demesi üzerine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Bahçeli, “CHP ile MHP arasında bir milliyetçilik yarışına CHP'nin girmesi çok doğru olmaz. Onlar gele gele en son ulusalcılıkta kalırlar. Bir türlü milliyetçi olmak şansları da gözükmemektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ateş çemberi içinde olduğunu" söyleyen Bahçeli, Meclis'ten geçen Irak ve Suriye tezkerelerini değerlendirdi. Bahçeli, MHP’nin Meclis’te geçmesi için oy kullandığı Suriye-Irak tezkeresiyle ilgili "Bu tezkere çok iyi değerlendirilmelidir. Öncelikle milli güvenliğimizi tehdit eden unsurlar, tamamen bertaraf edilmeli, özellikle sınır kentlerinde baş göstermiş olan eylemlere de son verilmelidir” dedi.

Ortadoğu gazetesinde yer alan habere göre Bahçeli, Kurban Bayramı'nın hem Türkiye'de hem yakın komşularında çok büyük acılara, ızdıraplara sebebiyet veren bir ortamda gerçekleştiğini söyleyerek; "Milletimiz buruktur, üzüntülüdür. Ortadoğu ülkelerinde yaşayan kardeşlerimiz ise çok büyük acı içerisindedirler. İnşallah bu bayram sonrasında hem Türkiye'ye hem Ortadoğu'ya barış ve istikrarın gelmesini niyaz etmekteyiz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Bahçeli, gündemdeki konuları değerlendirdi. Türkiye'nin ateş çemberi içinde olduğunu söyleyen Bahçeli, Meclis'ten geçen Irak ve Suriye tezkerelerini değerlendirdi. Bahçeli, MHP’nin Meclis’te geçmesi için oy kullandığı Suriye-Irak tezkeresiyle ilgili "Bu tezkere çok iyi değerlendirilmelidir. Öncelikle milli güvenliğimizi tehdit eden unsurlar, tamamen bertaraf edilmeli, özellikle sınır kentlerinde baş göstermiş olan eylemlere de son verilmelidir” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun MHP'nin tezkereye 'evet' demesi üzerine yönelttiği eleştirilere yanıt veren Bahçeli; CHP ile MHP arasında bir milliyetçilik yarışına CHP'nin girmesi çok doğru olmaz. Onlar gele gele en son ulusalcılıkta kalırlar. Bir türlü milliyetçi olmak şansları da gözükmemektedir" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da partililerle bayramlaşma törenine katıldı. Bahçeli, Kurban Bayramı'nın hem Türkiye'de hem yakın komşularında çok büyük acılara, ızdıraplara sebebiyet veren bir ortamda gerçekleştiğini söyleyerek; "Milletimiz buruktur, üzüntülüdür. Ortadoğu ülkelerinde yaşayan kardeşlerimiz ise çok büyük acı içerisindedirler. İnşallah bu bayram sonrasında hem Türkiye'ye hem Ortadoğu'ya barış ve istikrarın gelmesini niyaz etmekteyiz" diye konuştu.

Türkiye ateş çemberinde

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Bahçeli, gündemdeki konuları değerlendirdi. Türkiye'nin ateşle çemberi içinde olduğunu söyleyen Bahçeli, Meclis'ten geçen Irak ve Suriye tezkerelerini değerlendirdi. Bahçeli şunları söyledi; "Bu tezkere çok iyi değerlendirilmelidir. Öncelikle milli güvenliğimizi tehdit eden unsurlar, tamamen bertaraf edilmeli, özellikle sınır kentlerinde baş göstermiş olan eylemlere de son verilmelidir. Özellikle, Irak ve Suriye olmak üzere, BM ve oluşturulmuş olan koalisyonlar en kısa sürede gerekli tedbirleri almak suretiyle, karşılıklı çatışmaya son verebilen bir davranışı sergileyebilmelidir. 'Bunu yapacağız' sözüyle toplum ve ülkeler aldatılmamalıdır."

‘CHP'nin MHP ile milliyetçilik yarışına girmesi çok doğru olmaz’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun MHP'nin tezkereye 'evet'demesi üzerine yönelttiği eleştirilere de yanıt veren Bahçeli; "MHP ve CHP, Türk siyasi hayatında yeri olan önemli iki siyasi kurumdur. CHP'nin Türkiye'ye ilişkin her türlü önerileri, kendilerinin tespitidir. Dolayısıyla MHP, bir siyasal kurumun kendi görüşleri doğrultusunda ortaya koymuş olduğu tavır ve eylemlere saygı gösterir. Aynı saygıyı MHP'nin de beklemesi hakkıdır.

CHP tezkereye hayır diyorsa, onun doğabilecek sonuçlarından kendisi ne kadar sorumluysa, MHP de tezkereye evet demekle doğabilecek her sorumluluğu kabullenecek demektir ki tezkereye evet demektedir. CHP ile MHP arasında bir milliyetçilik yarışına CHP'nin girmesi çok doğru olmaz. Onlar gele gele en son ulusalcılıkta kalırlar. Bir türlü milliyetçi olmak şansları da gözükmemektedir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, bir soru üzerine; "Kobani düşerse Ankara düşer kadar saçma bir söz olamaz" dedi.