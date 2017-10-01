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Politika

Bahçeli’nin ülkücülere yaptığı Kerkük çağrısı afiş oldu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, “5 bin ülkücü Kerkük’e gitmeye hazır” yönündeki açıklaması Kayseri Ülkü Ocakları tarafından afiş yapılıp il binasına asıldı

01 Ekim 2017 20:46

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, “5 bin ülkücü Kerkük’e gitmeye hazır” yönündeki açıklaması Kayseri Ülkü Ocakları tarafından afiş yapılıp il binasına asıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barzani ve destekçilerinin Kuzey Irak’ta yaptıkları referandum öncesinde yaptığı yazılı açıklamada,\"En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Kerkük Türk’tür, Türk kalacak \"ifadesi slogan haline dönüştürüldü. Kayseri Ülkü Ocakları yönetimi, Bahçeli’nin bu yöndeki sözlerinin yer aldığı afişi il binasına astı. Afişte MHP Liderinin fotoğrafı ve imzası da yer aldı.

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