Bahçeli’nin "Erdoğan'ı destekleriz" açıklamasından sonra MHP'li Kaya: Cinayeti kör bir kayıkçı gördü

Cumhurbaşkanlığı sisteminin de geldiği 16 Nisan referandumunda ‘hayır’ oyu vereceğini duyurmasının ardından Genel Başkan Yardımcılığı’ndan istifa eden MHP’li Atilla Kaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “2019’da Erdoğan’ı destekleyeceğiz” açıklaması sonrasında Attila İlhan’ın ‘Cinayet Saati’ şiirini paylaştı.

Sivillere yargı muafiyeti getiren KHK’ları eleştirmesiyle de partisinin iktidara yakın çizgisinden ayrılan Kaya, Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in “Bahçeli’nin kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna, “Şimdilik yorum yok” yanıtını verdi. Şiiri çok sevdiğini, Attila İlhan’ın da kendisi için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Kaya, paylaştığı şiirdeki 'Haliç’te vurulan, eli kolu bağlanıp ağlayan vapur’un MHP olup olmadığıyla ilgili soruya da yanıt vermek istemediğini söyledi.

"​Hiçbiriniz orada yoktunuz”

Önümüzdeki günlerde belki bir basın toplantısıyla görüşlerini açıklayabileceğini de sözlerine ekleyen Kaya, kişisel Twitter hesabında ‘Cinayet Saati’ şiirinin şu bölümünü paylaşmıştı:

“haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi

demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu

...

cinayeti kör bir kayıkçı gördü

ben gördüm kulaklarım gördü

vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü

hiçbiriniz orada yoktunuz”