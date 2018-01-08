T24 LogoT24 Logo
Politika

Bahçeli’nin "Erdoğan'ı destekleriz" açıklamasından sonra MHP'li Kaya: Cinayeti kör bir kayıkçı gördü

Referandumda 'hayır' oyu vereceğini açıklayan MHP'li Kaya, son KHK'ları da eleştirmişti

08 Ocak 2018 23:20

Cumhurbaşkanlığı sisteminin de geldiği 16 Nisan referandumunda ‘hayır’ oyu vereceğini duyurmasının ardından Genel Başkan Yardımcılığı’ndan istifa eden MHP’li Atilla Kaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “2019’da Erdoğan’ı destekleyeceğiz” açıklaması sonrasında Attila İlhan’ın ‘Cinayet Saati’ şiirini paylaştı. 

Sivillere yargı muafiyeti getiren KHK’ları eleştirmesiyle de partisinin iktidara yakın çizgisinden ayrılan Kaya, Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in “Bahçeli’nin kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna, “Şimdilik yorum yok” yanıtını verdi. Şiiri çok sevdiğini, Attila İlhan’ın da kendisi için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Kaya, paylaştığı şiirdeki 'Haliç’te vurulan, eli kolu bağlanıp ağlayan vapur’un MHP olup olmadığıyla ilgili soruya da yanıt vermek istemediğini söyledi. 

"​Hiçbiriniz orada yoktunuz”

Önümüzdeki günlerde belki bir basın toplantısıyla görüşlerini açıklayabileceğini de sözlerine ekleyen Kaya, kişisel Twitter hesabında ‘Cinayet Saati’ şiirinin şu bölümünü paylaşmıştı:

“haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu

...

cinayeti kör bir kayıkçı gördü
ben gördüm kulaklarım gördü
vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü
hiçbiriniz orada yoktunuz”

ETİKETLER

atila kayamhpdevlet bahçelierdoğandestekattila ilhancinayet saati

İlgili Haberler

MHP'li Kaya'ya partisinden KHK tepkisi: CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması talihsizlik

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya son yayımlanan KHK'leri eleştirmişti

"MHP'li Atila Kaya gücü kutsamayıp hukuku savunuyor; 'sıra bizde' diyor"

"Biz Anayasa'yı nasıl değiştirdik? HSK üyelerinin atanmasını tamamen politik tercihlere bağlayarak"

Bahçeli: 2019'da Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğiz, Erdoğan'ı destekleriz!

Bahçeli'den gazetecilere: Aklınızda ne varsa sorun, samimiyetle cevap vereceğim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24