MHP'li Kaya'ya partisinden KHK tepkisi: CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması talihsizlik

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, son çıkarılan iki kanun hükmünde kararname ile ilgili “Yeni iki KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor” şeklindeki eleştirilerine tepki gösterdi. "Kaya neden rahatsız olmuş?" diye soran Ataman, "Esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki milletvekilimiz Atila Kaya’nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir. Türk milletine karşı kin duyanlar, kinlerarası diyalog kuranlar tamamdır da Atila Kaya’ya ne olmaktadır? Neden rahatsız olmuştur?" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN- 12 Eylül'de 'tek tip kıyafet'e maruz kalan MHP'li Kaya: Hem içeridekiler hem toplum teslim alınmak isteniyor

Partilerinin iki gün önce yayımlanan KHK'larla ilgili görüşlerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Ataman şöyle konuştu:

"Bu bağlamda kamuoyunun dikkatinden kaçan bir hususun altını da çizmek isteriz. Tartışmalara sebep olan 6755 sayılı kanunun 37. maddesinin 1. fıkrasında getirilmiş olan hukuki, idari, mali ve cezai sorumsuzluk hali, eylemlerin niteliği bakımından açık bir sınırlamaya tabi tutulmuştur. Zira 1. fıkranın 1. cümlesinde açıkça 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin' ibaresi, kanun koyucunun maksadının somut, açık, anlaşılır ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde darbe ve darbeye teşebbüs eylemi sayılabilecek hususları kapsadığını göstermektedir. Dolayısıyla darbe teşebbüsünün olmadığı bir ortamda ister asker ve polis isterse sivil kimselerin yaptığı eylemler bu kanunun kapsamı dışında kalacaktır. "

"Hem cezaevindekiler hem toplumun genelinin teslim alınması amaçlanıyor"

12 Eylül döneminde cezaevinde kalan ve 9. Kolordu Askeri Cezaevi’nde iken yaklaşık 1 yıl tek tip kıyafet giydiklerini belirten MHP İstanbul Milletvekili Kaya, pazar sabahı yayınlanan son KHK ile getirilen ‘tek tip kıyafet’ uygulamasıyla hem cezaevindekilerin hem toplumun genelinin teslim alınmasının amaçlandığını söylemişti.

Ülkücülerin 12 Eylül döneminde tek tip kıyafet uygulamasına ‘ilk başta büyük bir tepki göstermediğini’ belirterek, "Ama tek tip elbiseyi ilk giydiğimiz zaman yarattığı psikoloji çok derin oldu. Kendi ölçümüzde bir direncimiz, direnişimiz vardı. Cezaevi uygulamaları, sorgulama sırasına işkencelere karşı belli ölçülerde bir direniş sürecinden gelmiştik. Ama o elbiseyi giydiğim zaman tüm bedenimi sanki teslim alınmış gibi bir duygu kapladı” demişti.