12 Eylül'de 'tek tip kıyafet'e maruz kalan MHP'li vekil: Hem içeridekiler hem toplum teslim alınmak isteniyor

12 Eylül döneminde cezaevinde kalan ve 9. Kolordu Askeri Cezaevi’nde iken yaklaşık 1 yıl tek tip kıyafet giydiklerini belirten MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, pazar sabahı yayınlanan son KHK ile getirilen ‘tek tip kıyafet’ uygulamasıyla hem cezaevindekilerin hem toplumun genelinin teslim alınmasının amaçlandığını söyledi.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya yaptığı açıklamada, Ülkücülerin 12 Eylül döneminde tek tip kıyafet uygulamasına ‘ilk başta büyük bir tepki göstermediğini’ belirterek, "Ama tek tip elbiseyi ilk giydiğimiz zaman yarattığı psikoloji çok derin oldu. Kendi ölçümüzde bir direncimiz, direnişimiz vardı. Cezaevi uygulamaları, sorgulama sırasına işkencelere karşı belli ölçülerde bir direniş sürecinden gelmiştik. Ama o elbiseyi giydiğim zaman tüm bedenimi sanki teslim alınmış gibi bir duygu kapladı” dedi.

“İnsanları kişiliksizleştirmek, bedenine, düşüncesine yabancılaştırma amacı güdülüyor"

Getirilen tek tip kıyafet uygulamasını “12 Eylül’e dönüş” olarak nitelendiren Kaya, şöyle devam etti:

"Bununla asıl yapılmak istenen hem cezaevinde yatan insanları hem de toplumu teslim almak. Zaten dışarıda topluma bir deli gömleği giydirilmiş. Cezaevlerinde de bunun en sert uygulamalarını yaparak, tek tip kıyafetle insanları kişiliksizleştirmek, kendi bedenine, düşüncesine, inancına yabancılaştırmak amacı güdülüyor. Bir işkence yöntemi olarak kendinize yabancılaştırmak, sizi teslim almak hedefleniyor. Cezaevi üzerinden de topluma ders verilmek isteniyor, “Bakın bunlardan ibret alın aklınızı başınıza toplayın” mesajıdır bu.