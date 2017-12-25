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CHP: Yarın o tek tip elbiseyi kimin giyeceği belli olmaz

"Bu önyargılı yargılamanın ifadesidir"

25 Aralık 2017 17:37

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlara getirilen tek tip kıyafet uygulamasını eleştirdi. Tezcan, "Guantanamo özentisisiniz. Dünyanın nefret ettiği yeri örnek alıyorsunuz. Bu masumiyet karinesine açıkça aykırıdır. Bu önyargılı yargılamanın ifadesidir. Yarın o elbiseyi kimin giyeceği belli olmaz" dedi.

Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.

Tezcan açıklamasında tek tip elbiseyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tek tip elbise şartı getiriliyor. Guantanamo özentisisiniz. Bunu Erdoğan söylüyor. Dünyanın nefret ettiği yeri örnek alıyorsunuz. Bu masumiyet karinesine açıkça aykırıdır. Bu önyargılı yargılamanın ifadesidir. Yarın o elbiseyi kimin giyeceği belli olmaz. Bugün burada yarın oradasın. Onun için bir yol var şaşmayacağımız; evrensel hukuk ilkeleri.

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