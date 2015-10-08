Bahçeli'den Nobelli Aziz Sancar'a tebrik: Müslüman Türk olmanın ahlak ve faziletini özümsemiş bir şahsiyet

2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Prof. Aziz Sancar’ı tebrik eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu bilim insanımız, Müslüman Türk olmanın ahlak ve faziletini özümsemiş bir şahsiyet ölçüsüyle gönüllerde taht kurmuş, samimiyetle yürüdüğü irfan yolculuğunda herkesin hayırla yad edeceği bir mükafat elde etmiştir. Mardin’in Savur ilçesinden çıkarak, yakinen muhatap olduğu yokluk ve imkansızlıkları azmiyle ekarte edip insanlığa hizmet etme başarısı gösteren Sayın Sancar’la ne kadar iftihar etsek azdır" dedi.

"Sayın Sancar, koyduğu hedeflerden vazgeçmeyen, sabır ve çalışmanın bereketli yolundan hiç ayrılmayan büyük bir Türk beynidir" diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Aziz Sancar’ı kutladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin umutsuzluk dalgalarıyla örtüldüğü bugünlerde, bilimsel çalışmalarıyla çığır açan, Kimya dalında Nobel Ödülü almaya hak kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar Türk milletine haklı bir gurur ve sevinç yaşatmıştır. Bu bilim insanımız, Müslüman Türk olmanın ahlak ve faziletini özümsemiş bir şahsiyet ölçüsüyle gönüllerde taht kurmuş, samimiyetle yürüdüğü irfan yolculuğunda herkesin hayırla yad edeceği bir mükafat elde etmiştir. Mardin’in Savur ilçesinden çıkarak, yakinen muhatap olduğu yokluk ve imk?nsızlıkları azmiyle ekarte edip insanlığa hizmet etme başarısı gösteren Sayın Sancar’la ne kadar iftihar etsek azdır. Türk milletinin muazzam potansiyelini ruhunda duyan, milli ve manevi değerleriyle rabıtasını koparmadan bilim dünyasına ismini altın harflerle yazdırmayı emeğiyle hak eden bu saygın ismimize şükran borçluyuz.

Sayın Sancar, koyduğu hedeflerden vazgeçmeyen, sabır ve çalışmanın bereketli yolundan hiç ayrılmayan büyük bir Türk beynidir. Yüzünü güneşe dönerek gölgelerin arkada bırakılacağını en iyi şekilde gösteren, bilimsel düşünceye üst düzeyde katkı veren, rehber edindiği analitik bakışıyla teorik planı pratik sahaya alın teriyle indiren yine Sayın Sancar’dır. Muhterem bilim insanımız, hayal kurmaktan daha fazlasını yapmış, geleceğin dünyasında, geleneğini unutmadan, geçmişini vicdanında taşıyarak şimdiden pay sahibi olmuştur. Kendisi olanla yetinmemiş, fazlasını istemiştir. Dar ve kısıtlı imkanlara teslim olmamış, alanında zirveye tutunmuştur. Sayın Sancar, bir amacın başarı limitini inançların belirleyeceğini, kendine güven duygusuyla bezenmiş çalışma ve cesur bir mücadele disiplinin mutlaka sonuç alacağını ispatlamıştır. Unutmayalım ki, insanlığın geleceği bilimsel çabaların temposuna ve maneviyattan kopmadan varlığına bağlıdır ki, bunu Sayın Sancar layıkıyla yerine getirmiştir. Nobel Kimya Ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar’ı içtenlikle tebrik ediyorum. Bu başarısının yeni bilimsel çalışmaları yüreklendirici bir işlev göstermesini temenni ediyor, muhterem ailesine ve aziz milletimize hayırlı olsun diyorum. Allah bu çağın arif, alim, ilim ve irfan sahibi insanlarımızın sayısını daha da arttırsın; yeni buluşları, yeni keşifleri, insanlığın yararına olacak fikri ve ilmi kalkınmaları gerçek manada milli vicdanlara nasip etsin."