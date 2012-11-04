Bahçelievler'deki bir okula molotof ve ses bombası atıldı

İstanbul Bahçelievler'de bir okula molotof ve bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Zafer Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu adlı Ortaokulu'nda meydana gelen olayın saat 23.30 sıralarında gerçekleştiği açıklandı.

Okula gelen yüzleri maskeli 4 kişi tarafından gerçekleştiği belirtilen olayda, okulun giriş kapısına molotofkokteylleri ve ses bombası bırakıldığı duyuruldu.

Saldırganların patlamanın ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı belirtildi. Patlama sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.

Vatandaşların da yangın söndürme tüpleriyle çıkan küçük çaplı yangına müdahale ettiği bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin patlamamış bir molotof kokteyli bulduğu ifade edildi.

Yangına müdahale eden Ramazan Kanas, "4 kişi geldi. Önce ses bombası sonra molotof kokteyli attılar. Yangın tüpünü alarak müdahale edip söndürdük. Diğer arkadaşlar da yardımcı oldu" dedi. Polisler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.