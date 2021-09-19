Bahçelievler 7. Cadde, 'Arabasız Kent Günü' kapsamında trafiğe kapatıldı

Ankara'da en işlek caddelerinden olan Bahçelievler 7. Cadde, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen Arabasız Kent Günü etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatıldı. Caddede bisikletliler konvoy oluşturdu.

Bahçelievler 7. Cadde, Arabasız Kent Günü kapsamında, bugün 10:00-18:00 arasında trafiğe kapatıldı. Caddedeki etkinliğe, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ile çok sayıda bisiklet kullanıcısı katıldı.

Etkinliğe belediye otobüsüyle giden Meyer-Landrut, caddede bir açıklama yaptı. Landrut, “Toplu taşıma ve bisiklet, daha sağlıklı bir yaşam ve emisyonların azaltılması için gereklidir; güvenli ve emniyetli bir yöntemdir. İklim değişikliğiyle küresel ısınmayla mücadele etmek istiyorsak hepimizin katlıda bulunması gerekiyor” dedi ve etkinliğe katkı sunduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Marjanne de Kwaasteniet de “Hollanda’da 17 milyon nüfusumuz ve 22 milyon bisikletimiz var. Ne kadar çok bisiklete binersek çevre için o kadar güzel olacak. Artık bisiklete binme zamanı” diyerek vatandaşları bisiklet kullanmaya çağırdı.

Trafiğe kapatılan 7. Cadde'deki bisiklet etkinliği, Kwaasteniet'in damalı bayrağı sallamasıyla başladı.