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Politika

Bahçeli'den TBMM Başkanı'nın 'iç tüzük' davetine yanıt: Erken ve zamansız

Bahçeli, teknik çalışmaya dikkati çekerek grup başkan vekillerini adres gösterdi

06 Haziran 2017 15:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın liderlere yaptığı "iç tüzük" değişikliği konusundaki daveti hakkında "Bu ihtiyaca öncülük yapması TBMM Başkanı'nın görevi olarak kabul edilmelidir. Ancak liderlerin böyle bir teknik aşamada bir araya gelmeleri erken ve zamansızdır" dedi.

Partisini grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ne geçtikten sonra İç Tüzüğü baştan sona gözden geçirme ihtiyacına dikkati çekti.

Bu konuda grup başkanvekillerinin görevlendirilmesine ilişkin konuşan Bahçeli’nin, grup toplantısı sonrasında değerlendirmesi şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra iç tüzüğü baştan sona gözden geçirme ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaca öncülük yapması TBMM Başkanı'nın görevi olarak kabul edilmelidir. Ancak liderlerin böyle bir teknik aşamada bir araya gelmeleri erken ve zamansızdır. Grup Başkanvekilleri görevlendirmek suretiyle konular çok yönlü ele alınır liderlere sunulur onay verdiği taktirde Meclis'teki çalışmalar hızlanır." 

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MHPDevlet BahçeliTBMMİsmail Kahramanİç Tüzük

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