Bahçeli'den Özgür Özel'e: Aklınızı başınıza alın, alnınızı karışlarız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, "CHP'nin geveze ve gevşek bir grup başkan vekili, 29 Mart 2018 sabahı ekranların sütçüsüyle katıldığı bir programda 'Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz' diyerek aklının dibini dökmüştür. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın. Ne olacağını iyi hesap edin" dedi.

"Yeni bir ordu kurma teşebbüsü paralel bir örgütlenme, FETÖ merkezli bir örgüt olsa gerektir" diyen Bahçeli, "Eğer ordu mordu kuruyorum diye ortalığı velveleye, fitne, fesata vermeye çalışırlarsa bunların alayını alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için farz olacaktır. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın. Ne olacağını iyi hesap edin" diye konuştu.

TIKLAYIN - Devlet Bahçeli: FETÖ ölmedi yaşıyor, kripto damar çalışıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında ayrıca iktidar kanadından gelen "FETÖ borsası kuruldu" ve "FETÖ ile mücadele bitti" söylemlerine yüklenerek şunlarırı kaydetti:

"FETÖ ölmedi yaşıyor. Kripto damar çalışıyor. Kim yada kimler ki; ona buna delilli, belgeli olmadan, önü arkası tespit ve teşhis edilmeden FETÖ'cü diyorsa dikkatinizi çekiyor ve uyarıyorum ki onlarda bir kuyruk acısı, gizlenmeye, kapatılmaya çaba gösterilen karanlık bir açık var demektir. "Mücadele bitti", "FETÖ'cüler her yerden temizlendi" iddiaları yerinde midir? Bu kadar kolay mı? Bu kadar basit mi?"