Devlet Bahçeli: FETÖ ölmedi yaşıyor, kripto damar çalışıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” şeklindeki sözleri nedeniyle partisi içinde tepki çeken AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "FETÖ borsası kuruldu sözleri ne anlama gelmektedir. Kar elde edenler kimlerdir?" dedi. Bahçeli, "FETÖ ölmedi yaşıyor. Kripto damar çalışıyor. Bu proje olmadı, diğeri anında sökün eder" diye konuştu.

MHP lideri, "Bağımlı bir ekonomik yapıyla bağımsızlığımızı nereye kadar koruyacağız?" diye sordu. Türkiye'nin 2017 büyüme rakamlarının önemli olduğunu söyleyen Bahçeli, ekonominin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, "FETÖ'cülerin her yerden temizlendiği" iddialarına da tepki gösterdi. Bahçeli, "FETÖ'cülerin her yerden temizlendiği iddiası yerinde midir? Proje sahipleri yenilmeden FETÖ nasıl bitecektir? Mücadele bitti tespitleri bu kadar kolay mıdır? Bu kadar temelsiz midir? Pensilvanya'nın temizliği yapılmadan mücadeleye nasıl son verilecektir?" sözlerini sarf etti.

Bahçeli, Fransa Cumurbaşkanı Emmanuel Macron'a da tepki göstererek, "Fransa alenen terörü baş tacı yapmış kucaklamıştır. Macron 7 teröristi ağırlamıştır ve Fransa terör sevici bir ülke görünümündedir. Fransa kimlerin arasını bulacaktır, kimi kiminle buluşturacaktır. Bu nasıl bir aymazlıktır? İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir" ifadesini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

"Bir siyaset adamı düşünün haysiyetli, ülkücü duruşuyla milyonların ruhunda taht kursun. İşte o lider partimizin kurucusu, başbuğumuz Alparslan Türkeş'tir. Türkeş Bey, ülkemizin çekişme ve çatışma dolu yıllarından istikrarı başaran nadide kişilerden birisiydi. Onda tahrip olmayan bir memleket sevdası vardı. Fikir, eylem ve sağduyu kaynağıydı. Merhum Türkeş Bey'in kutlu emanetlerinin her daim yaşatılacağına inanıyorum. Ülkü ocakları varlık ve birliğini muhafaza etmekte, engelleri aşa aşa yoluna devam etmektedir. Mertliğin kitabını yazan ülkü şehitlerimize, kahraman şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.

"Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır. İnsanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren sosyal ve ekonomik taleplerini yok saymamalıyız. Sabilerin yüzü gülmezse, bıyığı terlememiş yavruların umutları yeşermezse ne söylenirse boştur. Siyasetimizin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır. Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu fert kavramını tamamen gerçekleştirmeden her söz havada kalacaktır. Tezgâhında sıkıntılı işçi, iş yerinde derin derin iç çeken memur, sahipsiz girişimci, ağırlaşan geçim durumu samimi bir dokunuş beklemektedir.

"Döviz silahını çektiler"

"Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler güçler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi, faizin tırmanması, baskı kurmak için ayak oyunudur. Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedirler. Hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istememiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamları insanımızın refah ve huzura kavuşması için mücadele etmişlerdir. Dayatılan ekonomik ilişki ağları milletimizin ciğerini yıllarca dağlamıştır. Dünden bu güne tuzak aynıdır. Zorla kurulan emperyalist mekanizmalar, insanlarımızın bitap düşmesi, çaresiz kalmasına sebep olmuştur. Yaşasın yaşasın, kazanan yaşasın olayını milli değerlerimizin neresine sığdıracağız. Ülkemizin sinir uçlarıyla oynanıyor. Ölüm gösterilip sıtmaya razı ediliyor. Makro dengelerin gelişmesinin yanında insani seviyelerin büyümesine hassasiyet göstermeliyiz. İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür.

"Bağımlı bir ekonomi..."

"Bağımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımlılığımızı nereye kadar koruyacağız? Büyümesine büyüdük hatta G20 ülkelerinden daha çok büyüdük, ancak bununla yetinemeyiz.

Çiftlikbank eleştirisi

"Tosuncukmuş, Çiftlik Bank'mış Sütbank'mış, böyle sülüklerin kanımızı emmesibe, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredelerse enselerinden tujtulup demir parmaklıkların arkasına konulmalıdır. Sorunlar bir bir çözülmelidir. Kutlu bir hamleyle oyunlar bozulmalıdır. Üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, hesapları dürülmeli, burunların fitil fitil getirilmelidir.

"FETÖ ile mücadele proje sahipleri ile mücadeledir"

"Tüm emareler, tüm olaylar, tüm yaşananlar buna işaret etmekte. Bu tablo karşısında hiçbir Türk vatandaşı azıcık aşım, kaygısız başım ürkekliğini göstermeyecektir. Milletimizi üzmeye çalışanları buna pişman etmeliyiz. Yurdumuzu yıkmaya kalkanların yuvasıbnı viran etmeliyiz. Türkiye, meşru ve hukuka uygun şekilde terörle mücadele etmektedir. Türkiye'yi durdurmak isteyenler her ihtimalden medet ummaktadır. Bunda şu ana kadar başarılı olamadılar. Es kaza olmaları da eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunu yaparken terörle aralarına kalın bir çizgi çekemediklerini görecekler. Varsa utançları konuşmaya yüzleri bile olmayacaktır. Milli Güvenlik Kurulu 28 Mart 2018 tarihinde toplanmış ve açıklanann maddelerle Türkiye'nin ulusal güvenlik kurallarını yedi düvele haykırmıştır. Proje terör örgütleri kavramının altı çizilmelidir. FETÖ projeyse ki öyledir. Bu projeyi imal eden mihraklarla hesaplaşmakta tarihi ve milli bir sorumluluktur.FETÖ ile mücadele aynı zamanda proje sahipleri ile mücadeledir.

"FETÖ ölmedi yaşıyor"

"FETÖ ölmedi yaşıyor. Kripto damar çalışıyor. Bu proje olmadı, diğeri anında sökün eder.

"FETÖ borsası kuruldu sözleri ne anlama gelmektedir. Kar elde edenler kimlerdir? FETÖ'cülerin her yerden temizlendiği iddiası yerinde midir? Proje sahipleri yenilmeden FETÖ nasıl bitecektir? Mücadele bitti tespitleri bu kadar kolay mıdır? Bu kadar temelsiz midir? Pensilvanya'nın temizliği yapılmadan mücadeleye nasıl son verilecektir?

"ABD Başkanı Trump 30 Mart günü yaptığı açıklamayla dikkatleri çekmiştir, Suriye'den çıkacaklarını söylemiştir. Çıkıp çıkmayacağı afakidir. ABD'nin çekilmesi demek, Ortadoğu'dan sökülüp atılması demektir ki bu durum derin anglosakson akla uygun değildir.

"Menbiç'e operasyon işaretleri arttıkça terör yandaşlarıyla ilgili korkuya kapılan yine ABD'dir. Afrin temizliğinden hemen sonra harekâta devam kararı birilerinin uykusunu kaçırmıştır. Kandil'den başlayarak Suriye'nin kuzeyine kadar tek bir insan artığı bırakmamak Türkiye'nin görevidir.

"Pensilvanya'daki papaz"

"Eğer Pensilvanya'daki papaz bir gün kafasına çuval geçirilerek Türkiye'de adalet karşısına çıkarılırsa, o zaman milli vicdan derin bir nefes alacaktır.

"ABD'nin Suriye'den yakın zamanda çıkma ihtimali pek mümkün görülmektedir.

"Irak hükümeti Sincar'ı terörden arındıramazsa, Türkiye bunu yapacak güçtedir.

Fransa'ya tepki

"Fransa alenen terörü baş tacı yapmış kucaklamıştır. Macron 7 teröristi ağırlamıştır ve Fransa terör sevici bir ülke görünümündedir. Fransa kimlerin arasını bulacaktır, kimi kiminle buluşturacaktır. Bu nasıl bir aymazlıktır? İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir."