T24 LogoT24 Logo
Politika

Bahçeli'den MHP'li muhaliflere: Partinizle karşımıza çıkın da boyunuzun ölçüsünü görelim

"Haddinizi bildirmek için bekliyoruz"

21 Şubat 2017 14:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklayan, aralarında Sadi Somuncuoğlu, Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok gibi isimlerin de bulunduğu MHP'li muhalilere seslendi. "Sizin bu kutlu davaya ne hayrınız oldu da aziz milletimizi hayır demeye çağırıyorsunuz" diyerek MHP'li muhalifleri eleştiren Bahçeli, "Kurmak için zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim. Haddinizi bildirmek için bekliyoruz. Çabaları beyhudedir, Söz verdik, 'Evet' dedik ve milletimizi ezdirmeyiz" dedi. 

MHP’li muhalifler, "hayır" kampanyasını Ankara’da başlattı: Tek adama hayır, ülkem için ülküm için hayır!

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından konuyla ilgili kısmı şöyle:

"Hayır diyen siyaset damarı, hayırda birleşen kör safsata, kimin sesine ses oluyorsunuz. Kendilerine Türk milletçisi diyen zevat bir platform kurmuş, MHP'yi içten yırtmak isteyenler bir araya gelmişlerdir.

"Bunlar 18 Şubat'ta CHP'nin şemsiyesi altında toplanıp, MHP'ye öteden beri ters çıkaranların katılımlarıyla sebilhane bardağı gibi dizilmişlerdir. Kendilerine Türk milliyetçisi diyorlar, ama MHP Genel Başkanı'nı yuhalatacak kadar ipten boşaldıklarını göremiyorlar. Hepsine yolları açık olsun diyor, bizden uzak, Allah'a yakın olmalarını temenni ediyorum. Nehrin kenarına kuyu kazılır mı? Suyu kesilmiş değirmen gibi yollarını şaşırmışlardır. Biz evet diyoruz, bunlar ille de hayır diyorlar. Biz hayır desek, alayı birden evet diye gezerdi. CHP ve Perinçek'in kanatları altına sığınıp narkoz yiyenler, patinaj içinde çırpınmaya başlamışlardır. Üstelik fikri mutasyona uğrayarak yörüngelerinde çıkıp kimliksizliğe toslamışlardır. Sizin bu kutlu davaya ne hayrınız oldu da aziz milletimizi hayır demeye çağırıyorsunuz. Kurmak için zaman kolladığınız partinizde karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim. Haddinizi bildirmek için bekliyoruz. Çabaları beyhudedir, Söz verdik, 'Evet' dedik ve milletimizi ezdirmeyiz."

ETİKETLER

MHPanayasa değişikliği referandumuSadi SomuncuoğluMeral AkşenerKoray AydınÜmit ÖzdağSinan OğanYusuf HalaçoğluNuri Okutanİsmail Ok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24