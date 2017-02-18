MHP’li muhalifler, "hayır" kampanyasını Ankara’da başlattı: Tek adama hayır, ülkem için ülküm için hayır!

MHP’li muhalifler, referandumda ’hayır’ kampanyasını Ankara’da başlattı. MHP'li muhalifler, eski yeni vekiller, eski ülkü ocakları başkanlarının oluşturduğu 'Hayır Platformu', Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluştu. Salona 'Tek Adama Hayır, Ülkem için Ülküm için Hayır' sloganlarının yer aldığı afişler asıldı. 1800 kişilik salonun tamamı doldu.

DHA'nın haberin göre, saat 13.00'te başlayan toplantı için Türkiye genelinden ülkücüler, sabah erken saatlerden itibaren 1800 kişilik kültür merkezini doldurmaya başladı.

'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor' buluşmasına gelen partililer, davul zurna ile karşılandı. Toplantıya katılanlar, aranarak içeri alınırken, toplantı salonunun içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Salonda Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in fotoğraflarının yer aldığı afiş dikkat çekti.

Bir başka afişte ise 'Ülkem için, Ülküm İçin Hayır" yazısı yer aldı.

Toplantıda, 'Çırpınırdı Karadeniz' ezgileri eşliğinde Türk bayrakları dalgalandı. Kadın partililerin ellerine kına yaktığı görülürken, program öncesinde de salonda kına dağıtıldı. Toplantı öncesi, halk müziği sanatçıları konser verdi.

Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ'ın geldiği salonda konuşacak tek isim MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu olacak.

"Sağ partiler davet edildi"

Şehir dışından da çok sayıda katılımcının geldiği toplantıya, referandumda hayır diyeceğini açıklayan ya da 'hayır'a yakın duran Demokrat Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yurt Partisi, Liberal Demokrat Parti gibi sağ partiler de davet edildi.

Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş de katıldı

Öte yandan muhalifler Sadi Somuncuoğlu, Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok, sunucunun anonsu sonrası alkışlar eşliğinde salona geldi.

Meral Akşener salona girerken dışarıda yoğun ilgiyle karşılandı. ’Başbakan Akşener’ sloganları üzerine Akşener ve yanındakiler ’hayır hayır slogan atmıyoruz’ diyerek slogan atılmasını istemedi.

Muhaliflerin ’Türk Milliyetçileri Hayır Diyor’ buluşmasına MHP’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Çağrı Türkeş de katıldı.

"Alparslan Türkeş'in askerleriyiz'' sloganları

’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’, ’Alparslan Türkeş’in askerleriyiz’, ’Vur vur inlesin Bahçeli dinlesin’ sloganları sonrasında Alparslan Türkeş’in gençleri selamladığı görüntü sinevizyondan yayınlandı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve andımız okundu.

Toplantıya MHP’li eski milletvekili Engin Alan’ın da katıldığı anonsu yapıldı. Çözüm sürecinde Habur Sınır Kapısında karşılanan PKK’lıların görüntüleri gösterilince salondakiler yuhaladı.

Referandumda ’hayır’ diyecek olanlara sosyal medyada mesaj yayınlayan Sedat Peker’e, sosyal medyadan sert bir şekilde cevap veren, sol eline Türk Bayraklı kına yakan şehit annesi ’Pakize Ana’ da toplantıya katıldı. Ayrıca şehit yakınlarının, cenaze törenlerindeki tepki haberlerinin videoları da sinevizyondan gösterildi.

4 isim 15'er ilde konuşacak

MHP’deki muhalif isimlerden Koray Aydın ve Sinan Oğan ile partiden ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ, bu toplantının ardından Anadolu turuna başlayacak.

Her bir isim birbirinden farklı 15 ile giderek neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere ise 4 isim de gidecek ancak her biri ayrı yerlerde konuşacak.