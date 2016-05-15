Bahçeli'den muhaliflere: Bugün yaşanan rezillikler milattır ve keskin bir kırılmanın ilanıdır; hesabı sorulacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhaliflerin kurultay için Ankara'da toplanmasına ilişkin olarak, "Bugün Ankara’da yaşananlar şerefli mazimizin hiçbir döneminde görülmeyen çirkinlik, hiçbir zaman rastlanmayan rezilliktir" yorumunda bulundu. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin itibar ve saygınlığına bugün leke sürülmüştür" görüşünü dile getirdi. "Bugün olanlar milattır ve keskin bir kırılmanın ilanıdır. Bizim ne vazgeçecek partimiz ne de vaziyeti kurtaracak halimiz vardır" diyen Bahçeli, "Bugünkü tabloya sebep olanlardan ülkücü vicdan elbette hesap soracak, bedeli her ne ise, sonu nereye varıyorsa gereğini yapacaktır" ifadesini kullandı. Bahçeli, kurultayı engellemek için polisin kurduğu barikat ve TOMA'nın önünde poz veren Meral Akşener'e gönderme yaparak, "Tomaların önüne dikilip barikatlara tutunarak poz verenlerin partimizin geleceğinde söz ve yetki sahibi olması hayal ötesi bir durumdur" dedi.

MHP’de karşılıklı alınan mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultay sürecinde gözler bugün Ankara'daki Büyük Anadolu Oteli'ndeydi. Kurultay için otelin çevresine gelen delegeler polis barikatıyla karşılaştı. Bahçeli'ye bayrak açan dört genel başkan adayı Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ alana birlikte gitti. Muhalifler adına bildiri okuyan eski MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu "MHP sahipsiz değildir, son sözü genel başkanlar değil kurultaylar söyler" dedi. Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ saat 13.00 sularında "Maksadımız hasıl oldu" diyerek alandan ayrıldı. Akşener önce, "Valilik ve emniyetin yazılı talimatını görmeden ayrılmayacağız" dedi, ancak saat 14.40'ta "Sabaha kadar bekleyecektim ama sabah 7'den bu yana herkes aç susuz burada beklediler. Polise elimiz kalkmaz, Yargıtay bu kurultay kaosunun sorumlusudur, şimdilik gidiyoruz" diyerek MHP'lilerle birlikte kurultay için toplanılan alandan ayrıldı.

Bahçeli'nin tweetleri şöyle:

- Milliyetçi Hareket Partisi 8-9 Şubat 1969 tarihinden buyana, yani tam 47 yıldır birçok badire ve belayı inanç ve mücadele azmiyle eritti.

- 47 yıldır nice tehlike, nice tehdit, nice oyun kutlu davamızın sinesine çarpıp dağıldı. Şundan eminim, bundan sonra da farklı olmayacaktır.

- Ne var ki, bugün Ankara’da yaşananlar şerefli mazimizin hiçbir döneminde görülmeyen çirkinlik, hiçbir zaman rastlanmayan rezilliktir.

- Tertemiz vicdanlı arkadaşlarımı dışarıda tutuyor ve diyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi’nin itibar ve saygınlığına bugün leke sürülmüştür.

- Hukuki süreç sabır ve samimiyetle beklenmeden partimizi ayağa düşürme gayretleri tam bir yüz karasıdır ve de unutulmayacak,affedilmeyecektir.

- Türklüğün davasını sokakta veya tarlada kurultay yapmaya kadar sürükleme teşebbüsü ahlaksız bir tertip, şiddetli bir operasyondur.

- Tomaların önüne dikilip barikatlara tutunarak poz verenlerin partimizin geleceğinde söz ve yetki sahibi olması hayal ötesi bir durumdur.

- Ankara’da meddahlara taş çıkartarak sanal hedef ve heyecanların peşinde koşanların Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in prestijiyle oynadığı açıktır.

- İrade ve kararın sahibi her şeyden önce Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in aziz mensuplarıdır. Bunun aksine hiç kimse rol çalmaya kalkışmamalıdır.

- Olağanüstü Kurultay bahanesiyle delegelerimizi toplayıp korsan gösteri ve yasa dışı eylem yapan malum isimler haddi ve çizmeyi aşmıştır.

- Bugünkü tabloya sebep olanlardan Ülkücü vicdan elbette hesap soracak, bedeli her ne ise, sonu nereye varıyorsa gereğini yapacaktır.

- Hukuki süreç sabır ve samimiyetle beklenmeden partimizi ayağa düşürme gayretleri tam bir yüz karasıdır ve de unutulmayacak, affedilmeyecektir.

- Yalanı, iftirayı kendisine rehber edenlerin şühedanın emaneti Milliyetçi Hareket Partisi’ni şovuna alet etmesi karşılıksız bırakılmayacaktır.

- Bugün olanlar milattır ve keskin bir kırılmanın ilanıdır. Bizim ne vazgeçecek partimiz ne de vaziyeti kurtaracak halimiz vardır.

- Kara kalemli medya desteği, Panama merkezli tacirlerin tahrik ve desteği, okyanus ötesi komploları şehit yadigarı çatımızı çökertemeyecektir.

- El mi yaman, bey mi yaman herkes görecek, asaletimizden dolayı suskun kalışımızı yanlışa yoranlar yakında tel tel dağılıp gideceklerdir.

- Yargı kararını beklemek MHP’nin temel ilkelerindendir. Ve karar ne olursa olsun işte her şey asıl o zaman başlayacaktır.