Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na övgü

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığına seçilmesini "Başarılı bir öğrenciydi, başarılı bir bürokrat oldu. Şimdi de başarılı bir siyasetçi olmasını bekliyoruz" sözleriyle yorumladı.

Bahçeli grup toplantısının çıkışında gazetecilerin Kılıçdaroğlu’na ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Kurultayının beklendiği gibi coşkulu geçtiğini, tek adaylı bir kurultay yapıldığını ifade eden Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak başarılar dilediğini söyledi.

SINIF ARKADAŞI

Bahçeli, "Kendileri benim okul arkadaşımdır. Başarılı bir öğrenciydi, başarılı bir bürokrat oldu. Şimdi de başarılı bir siyasetçi olmasını bekliyoruz" diye konuştu. Bahçeli, "Bugün gazetelere, ‘kaliteli sosyal demokrat’ şeklinde bir ifade yansıdı. Bu ifade size mi aitti" şeklindeki bir soruya "Evet, zaten düşünce itibariyle kalitelidir sosyal demokrasi" karşılığını verdi.

LİSEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanlığı’na seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 163 numarayla okuduğu Elazığ Ticaret Lisesi’ni 1967 yılında birincilikle bitirdiği ortaya çıktı.

Elazığ Ticaret Lisesi’nin tozlu raflarından çıkarılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait dosyada, sararmış okul fotoğraflarının yanı sıra, ders notlarının da yeraldığı görüldü. Ticaret Lisesi’nin arşivlerinden çıkan dosyadaki belgelere göre Kılıçdaroğlu'nun ders notlarının 10 üzerinden 8 ila 10 arasında değiştiği ve liseyi okul birinciliğiyle bitirdiği yeralıyor. Okul yönetimi, 163 numarayla okuyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun okuduğu dönemde İstasyon Caddesi'nde olan Ticaret Lisesi’nin adı, zaman içersinde değiştirerek Hulusi Sayın Lisesi oldu. Ancak Ticaret Lisesi de Abdullah Paşa Mahallesi’nde yeni yapılan binaya taşındı ve Ticaret Meslek Lisesi adını aldı.