Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'bozkurt işareti' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da seçim otobüsünde 'bozkurt' işareti yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi ve "Gayri samimi bir şekilde otobüslerden bir başkasını gördüğünde şöyle (zafer işareti) yapanlar, ülkücülerin harman olduğu yerden geçerken de böyle (bozkurt işareti) yaparak sizi aldatacaklarını mı sanıyorlar? Bu gafillere dersi vereceksiniz, bu gafillere 9 gün sonra haddini bildireceksiniz" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Polatlı seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yönden, toprak bütünlüğü açısından bölünmenin eşiğine sürüklendiğini öne sürerek, Türkiye’nin böyle bir süreçte sadece belediye başkanını seçmekle kalmayacağını, arkasından Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapılacağını söyledi.

Bahçeli, “Eğer bu üç siyasi olayı milli irade olarak iyi değerlendirir, araştırır, vicdanımızın sesini dinler, üç siyasi olayı bir doğru tespit üzerinde sürdürebilirsek o zaman 2015’te milletin geleceğinin belirleneceği ve yeni bir siyasi şekillenmenin ortaya çıkacağını görmek mümkün olacaktır” dedi.

MHP’nin görevlendirdiği sandık kurulu üyelerinin sandıklar açıldığında çok dikkatli olmasını isteyen Bahçeli, sandık görevlilerinin erkenden sandık başına gitmesini, herkesle tanışmasını, oy vermeye gelenler ile iyi diyalog kurmasını, gün içinde çay veya kahve içmek için sandık başından ayrılmamasını önerdi.

'Ne AKP, ne CHP; her zaman MHP'

Anadolu'yu adım adım dolaştıklarını ve milletin alakasının MHP’ye yöneldiğini gördüklerini anlatan Bahçeli, bunu örtmeye çalışanların “gaflet içerisinde olduğunu” öne sürdü. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Televizyonlara çıkarak ‘Kamuoyu araştırmaları yaptırıyoruz, arkasından da bunun siyasi değerlendirmesini konuşuyoruz’ diyen besleme unsurlardan olanların değerlendirmelerine aldırış etmemeniz lazım. Hangi kamuoyu araştırmasına sorsanız, ‘4 bin denekle yaptık biz bunu, AKP şu, CHP bu’ diyerek iki parti ile değerlendirme yapıyorlar. Bu değerlendirmeyi yapan insanlar demokrat değillerdir, milli iradeye saygıları yok. Seçime giren 25 parti var, bunların içerisinde milli iradeyi 2 partinin kafesine koymaktadırlar. Ya AKP diyorlar, ya CHP diyorlar, başkası var mı, yok mu, hesaba katmıyorlar. Yok farzederek milli iradeyi kırıyorlar, demokrasinin ayıbını ortaya koyuyorlar. Bunları alışkanlık haline getiriyorlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Polatlı'dan sesleniyorum, şu kalabalığa baktığınız zaman bütün deneklerinin en az 10 katıdır. Bu ülkede seçimi kazanma şansı sadece AKP’de, CHP’de değildir. Polatlı’da vatandaşlarımız haykırıyor, ne AKP, ne CHP; her zaman MHP diyor. Bu sese kulak vermeleri lazım, bu sesi iyi algılamaları, iyi anlamaları lazım. MHP’nin de varlığını Allah’ın izniyle 30 Mart’ta görerek, bu zafere tanık olacaklarını bilmeleri lazım.”

'Bu gafillere 9 gün sonra haddini bildireceksiniz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün seçim otobüsünden yaptığı bozkurt işaretine atıfta bulunan Bahçeli, eliyle önce zafer, sonra da bozkurt işareti yaparak, şöyle konuştu:

“Gayri samimi bir şekilde otobüslerden bir başkasını gördüğünde şöyle yapanlar, ülkücülerin harman olduğu yerden geçerken de böyle yaparak sizi aldatacaklarını mı sanıyorlar? Bu gafillere dersi vereceksiniz, bu gafillere 9 gün sonra haddini bildireceksiniz, MHP’nin üzerinden kimse kurban kesmeye çalışmasın çünkü MHP hakkını kimseye yedirtmez."

'Bu 4 bakanın suç ortakları acaba kimler oluyor?'

Dün, TBMM’de AK Parti milletvekillerinin 4 bakan hakkındaki fezlekelerin okunmasına karşı bir tavır içine girdiğini belirten Bahçeli, “Patırtı gürültü ile medyanın önünü keserek, bunu engellemeye çalışıyor. O zaman bu 4 bakanın suç ortakları acaba kimler oluyor? Diğer insanlarımız fezleke okunsun derken bilgi sahibi olmak için bu talepte bulunurken AKP’li milletvekilleri, fezleke okunmasın diyerek, bilgi sahibi olmadan fezlekeye niye hayır diyor, niye hayır oyu kullanıyor, bunu da iyi düşünmek lazım” diye konuştu.

Türkiye’nin yolsuzluk ve rüşvet tüneline sokulduğunu iddia eden Bahçeli, yolsuzluk ve rüşvet ile hiç kimsenin uzun süre iktidarda kalamayacağını söyledi.

'Sokak karanlıktır, sokak kanlıdır'

Türkiye’de seçme ve seçilme yaşında olan 10 milyon genç bulunduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

“Gençler, birilerinin ajitesi, kışkırtması ile sokağa yönelmemelidir. Sokak kirlidir. Sokak karanlıktır, sokak kanlıdır. Sokakta kim kimdir bilinmez. Gençlerimizi oraya doğru yönlendirerek iktidarı yıpratacaklarını zannedenler, demokrasi ile sonuç almaktan korkanlardır. Sokak yerine bu 10 milyon gencimiz sokak yerine sandığa giderek bazı kararları uygulamaya başlarlar ise ayaklar altında kalan siyasi hareketleri iktidara kaldırırlar. İktidarda olanları da bir anda 3 takla attırarak yere çakarlar.”