Bahçeli'den İnce'nin adaylığı için ilk yorum

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmasını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, sözde muhaliflere destek veren bir şahsiyettir. Elbette hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım’a bu sorunun sorulduğunu ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine de, “Cumhur İttifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur” dedi.