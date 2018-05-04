Bakan Eroğlu'ndan ‘İnce' yorumu: Kılıçdaroğlu, ekarte etmek için böyle bir formül buldu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmasını değerlendiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce iki kez parti içi rekabette karşısına çıkan İnce’yi ‘ekarte etmek’ için böyle bir formül bulduğunu savundu.

AKP ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı karşısındaki muhalefetin ‘çatı adayı’ çıkarmayı çalıştığını belirterek, “Ama çatı yıkıldı” diyen Eroğlu, “CHP Genel Başkanı çatı aday bulamadı. Mikroskopla aradı ama gene bulamadı. Kendisi aday olmayıp kendi içlerinden birisini aday olarak gösterdi” dedi.

Bir dizi tesisin temel atma töreni ve ziyaretlerde bulunmak için Burdur'a giden Bakan Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamalarda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce’ye ilgili olarak da “Bizim için önemli değil. Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan. Onların kendi meselesi. Uğraşıp dursunlar. Herhalde, Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu" ifadelerini kullandı.