Bahçeli'den iktidara 'Şahin Alpay - Mehmet Altan' mesajı: Yargıyı kurumlar olarak çatıştırmamak lazım!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, tutuklu yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği "tahliye" kararının İstanbul 13 ve 26'ncı ağır ceza mahkemelerince "gerekçeli karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı" denerek reddedilmesini değerlendirdi. Bahçeli'nin "Yargıyı kurumlar olarak birbirleriyle çatıştırarak ve üzerinde tartışmaları yoğunlaştırarak hatalara düşmemek lazım" ifadesi, iktidara dönük mesaj olarak yorumlandı.

Başbakan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, söz konusu AYM kararına "AYM, anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştı" diyerek tepki göstermişti. Başbakan Binali Yıldırım da, "AYM'nin dosyayı bilmediğini" savunmuştu.

Osmaniye'de açılışa katılan Bahçeli dönüş yolunda verdiği molada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, AYM'nin "Mehmet Altan ve Şahin Alpay" kararı hakkında şöyle konuştu:

"Yargıyı kurumlar olarak birbirleriyle çatıştırarak ve üzerinde tartışmaları yoğunlaştırarak hatalara düşmemek lazım. Yargıyla ilgili bilim insanlarının kurumları da dikkate alarak değerlendirmelerini yapıp tavsiyelerde bulunması doğru bir yoldur. Şimdi içerde iki insan var, tahliye umuduyla beklenti içerisindeler. Onun psikolojik ortamını bir düşünün. Bir taraftan da hukuku farklı bir noktada yargılayıp bazı gelişmeleri dikkate alıp bugün için Türkiye’nin başına bela olmuş unsurları cesaretlendirecek konumda hukuku kullanmak da doğru değil."