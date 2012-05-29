Bahçeli'den İçişleri Bakanı'na destek: Şahin'in çıkışları yüreklere su serpti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bölücü terörü bırakarak İçişleri Bakanı ile uğraşmak PKK’nın değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramaz. Söz konusu bakanın çıkışları yüreklere su serpmiştir" diye konuştu.



Bahçeli partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

"İstanbul’un fethi milletimizin sabrı neticesinde gerçekleşen destansı bir sonuçtur. Zafer çağ açıp çağ kapatan bir insanlık ihtişamı olarak dünyaya iz bırakmıştır ve Türk mührü İstanbul’dan cihanın alnına vurulmuştur.

Kaygıyla izliyoruz ki son beş ayda Türkiye yüksek gerilim hattında tutulmaktadır. Türk milletine fitne aşılanmaktadır. Yalan ile gerçek karıştırılmaktadır. Uludere vakasıyla ilgili ileri sürülen görüşler bu çerçevede ele alınmalıdır. Ülkemiz Uludere kumpasından ve çıkmazından çıkamadığından dolayı tehlikeli süreci yaşamaktadır.

Uludere etrafında kurulan kan borsasına bölünme hisselerine varını yoğunu yatıran kimseler ateşle oynadıklarını göremeyecek kadar şuurlarını askıya almışlardır. Bu fırsat ve ganimet düşkünlerinin tahrik edici üslubu milletimizin karşı karşıya kaldığı en vahim ortamlardan birine kapı aralamıştır.

'İçişleri Bakanı'na destek'

Sınırdaki kalabalık terörist olsaydı ve askerimize saldırsaydı bunun hesabını kim verecekti. Uludere olayı araştırılmalı ve gerçekler ortaya çıkarılmalıdır. İçişlerli Bakanı Uludere’de ölenleri PKK’nın figüranları diyerek özre gerek olmadığını açıkça söylemiştir.

Bölücü terörü bırakarak İçişleri Bakanı ile uğraşmak PKK’nın değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramaz.

Söz konusu bakanın çıkışları yüreklere su serpmiş ve takdir toplamıştır. Sayın İçişleri bakanı görevini iyi niyetle yerine getirmiştir. AKP Uludere’de PKK’nın oyununa düşmüş ve köşeye sıkışmıştır.

Başbakan’ın sarsak duruşu, konuyu başka yerlere çeken sinsiliği girdabı derinleştirmektedir. Başbakan konuyla ilgili ABD gazetesinde çıkan bir makalenin Obama yönetimini yıpratmak için yayınlandığını yüzü kızarmadan öne sürebilmektedir. Başbakan’ın bundan sonra Obama’ya destek olmak için Teksas’ta miting yapması şaşırtıcı olmayacaktır.

Gerekirse hainlerin başına Kandil yıkılır, bayrak dikilir, deprem gibi taş üstünde taş üstünde bırakılmaz. MHP bölücü terörün kökünü kazımak için azimli ve son derece hazırlıklıdır.

'Memur zamları'

Alan değil veren el olmakla övünen Başbakan memurun hakkını bile bile gasp etmekten çekinmemiştir. Memurların yüzde 11’e ulaşan enflasyona ezdirilmemesi AKP’nin siyasi namus borcudur. AKP’nin gaddarlığını ve sevimsizliğin memurumuz unutmayacaktır. Yeter ki memura zam verilsin namı AKP’de kalsın. Yeter ki memura zam verilsin gamı kaybolsun bunun şerefi de AKP’ye verilsin."