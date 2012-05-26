Bahçeli, İdris Naim Şahin'e sahip çıktı

Uludere kurbanlarıyla ilgili açıklamalarının ardından partisinden tepki gören Bakan Şahin'e MHP lideri destek verdi.

MHP Genel Merkezi'nde Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu'nun açılışını yapan Devlet Bahçeli, Uludere olayıyla ilgili açıklamaları kendi partisinde bile tepki gören İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e sahip çıktı.

Bahçeli, Uludere'de yapılan bombardımanda hayatını kaybeden 34 kişiyle ilgili söyediklerine destek verdi. Parti olarak iktidarın yöneticileri arasındaki tartışmalarla ilgili yorum yapmalarının doğru olmadığını dile getiren Bahçeli, "Ancak sayın İçişleri Bakanı, demokratik açılım zırvasıyla meşgul olan bir önceki İçişleri Bakanı'ndan oldukça daha başarılıdır. Bu başarıyı gölgeleyebilecek bir tartışma zeminine ülkeyi sokmamak lazımdır" diye konuştu.

AKP iktidarının kamuoyu önünde İçişleri Bakanını eleştirmek yerine 10 yıla yaklaşan dönemde terörle mücadelede hangi aşamaya geldiklerini sorgulamasının gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı, Uludere'de hayatın ıkaybeden 34 kişinin PKK'nın figüranı olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, parti olarak İçişleri Bakanı'nın sözlerinin 'insani' bulmadıklarını kaydetmişti.