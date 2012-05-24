Ve İçişleri Bakanı Şahin'in incileri AKP yönetimini de isyan ettirdi!

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in Uludere’yle ilgili sözlerine AKP’den tepki geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Bakan Şahin’in yaklaşımının insani olmadığını belirterek, “Sayın Bakanın bu yaklaşımını ve üslubunu insani bulmuyoruz. Sayın Bakanın üslubunun ve yaklaşımının AK Parti hükümetine ve AK Parti'ye ait bir yaklaşım ve üslup olmadığı da ortadadır” dedi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Uludere’deki bombardımanda 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili NTV’ye çarpıcı açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in sözlerini değerlendirdi.

Hüseyin Çelik, Bakan Şahin’in görüşlerinin önemli bir kısmına katılmadığını belirterek, “Sayın Bakanın bu yaklaşımını ve üslubunu insani bulmuyoruz. Sayın Bakanın üslubunun ve yaklaşımının AK Parti hükümetine ve AK Parti'ye ait bir yaklaşım ve üslup olmadığı da ortadadır. Tazminat ödememiz, o insanların terörist veya PKK figüranları olmadığını göstermektedir'' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, şunları söyledi:

''Herkes bilir ki bu bölgede kaçakçılık yapanlar öyle veya böyle birilerine rüşvet vererek bu işi yapıyorlar. Bu eskiden beri böyledir. Orada, özellikle Kuzey Irak'ta, oradaki PKK varlığından dolayı, PKK'nın kaçakçılıktan bir şekilde pay aldığı, beslendiği bilinmektedir. PKK'nın kaçakçılıktan beslenmesi ve kaçakçılıktan pay alması, sadece rızkını kazanmaya çalışan, ama illegal yolla da olsa ekmek parası çıkarmaya çalışan bu insanları PKK'nın figüranları yapmaz. Başından beri bu meselede partimizin ve hükümetimizin duruşu budur.

Biz hayatını kaybeden bu insanların acılarını hep paylaştık, başsağlığı dileğinde bulunduk. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm yetkililerimiz meseleye böyle yaklaştılar. Sayın Bakanın dünkü üslubunu ve yaklaşımını doğru bulmuyorum, ayrıca insani de bulmuyorum. Burada bir yanlışlık var ki, burada bir hata vardı ki mesele şu anda yargıya intikal etmiştir. Esasen hükümetin bu insanlara tazminat öngörmesi, tazminat ödemesi de bu insanların terörist olmadığını veya PKK'nın figüranları olmadığını göstermektedir.

Bunlar kaçakçılık yaptığı için tabii ki suçludur. Ancak kaçakçılık suçuna verilecek ceza bellidir. Meselenin bu çerçevede ele alınması gerekiyor.”

NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın sorularını yanıtlayan İdris Naim Şahin, Uludere’de 34 kişinin yaşamını yitirdiği bombardımanın emrini Hava Kuvvetleri’nde görevli komutanın verdiğini söylemişti.

Ölen 34 kişinin PKK'nın figüranı olduğunu savunan Şahin, "Olayın özür dilenecek yanı yok" demişti.