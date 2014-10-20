Bahçeli'den hükümete: Kobanê eylemlerine katılanların köklerini kazıyın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kobanê eylemlerini eleştirerek "Siyasi iktidar eylemlerde bulunanların kökünü kazımalı" dedi.



Bahçeli, Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen MHP Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanışına katıldı, ardından Kemer ilçesinde Göynük Kapalı SporSalonu'nun açılışını yaptı.



Burada konuşan Bahçeli, Kobani eylemlerini eleştirdi.



"Türkiye'yi her yönüyle geriye götürebilecek davranışlar çirkince ve haince sergileniyor" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:



"Devletin bütün imkanlarının bugünkü siyasi iktidar tarafından kullanılarak, hiç kimseye ödün vermeden, kararlı bir şekilde eylemlerde bulunanların kökünün kazınması lazım. Bu dönem içerisinde 42 ölüm olayı olmuştur. Emniyet mensubu değerli kardeşlerimiz, silahlı kuvvetlerimizin mensubu değerli kardeşlerimiz şehit olmuştur ve hala bir takım ülke dışındaki amaçlar doğrultusunda Türkiye'yi istismar ederek eylemleri sürdürmek isteyenler vardır.



Bunlarda cesaret varsa gözü gönlü Suriye topraklarındaysa oralarda bir bağımsız devletçik kurma hevesinde olanlara destek vermeyi düşünüyorlarsa İstanbul'u yakmanın ne manası var. Garibin yuvasını yıkmanın ne manası var. Kendinize güveniyorsanız, cesaretiniz varsa gidin IŞİD'le mi boğuşacaksınız, kiminle boğuşacaksanız boğuşun ama Türkiye'yi rahat bırakın. O sebepten dolayı olayları çok iyi kavramanızı ve çok sabırlı ve duyarlı olmanızı istiyorum."