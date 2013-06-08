Bahçeli'nin Gezi manevrası: Orada halk var

Daha önce Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve tüm yurda yayılan protesto gösterilerinin arka planında PKK ve aşırı sol örgütler olduğunu söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada, "Masum halkın talepleri" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 8. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu. Bahçeli dün yaptığı açıklamada "arkasında PKK var" dediği Gezi Parkı olayları için bugün "masum halkın talepleri" dedi.

"Taksim Gezi Parkı'nda toplanarak özgürlük alanlarına yönelik tahripkâr politikaları reddeden ve internet üzerinden organize olan gençler ülkenin siyasi ekonomik yapısını etkilemiştir." diyen MHP lideri AKP'yi sert bir dille eleştirdi.

'Erdoğan çizmeyi aştı'

Bahçeli şunları söyledi, "Mesele ağaç meselesi değildir. Ağaç bahanedir. AKP'nin kusurlu demokrasi algısı, dayatmacı uslübu kırılmaya neden olmuştur. Erdoğan'ın başkanlık beklentisi Taksim'de gençliğin hisarına çarpmıştır. AKP demokrasiyi satır aralarında hatırlamıştır. Bu iktidarla büyüyen gençlik bu olanlara duyarsız kalmamıştır. Bunların çoğunun siyasi grup ve partiye mensup olmadığı çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Kırgınlıklar Taksim Gezi Parkı'nda patlamıştır. Başbakan'ın kırıcı tavrı, üslubu sabır taşını çatlatmıştır. Fitili ateşlenen karmaşanın söndürülmesi Türkiye'nin yararınadır. Biliyoruz ki AKP'nin kenarda bıraktığı insanların şikayeti artmıştır. Erdoğan çizmeyi aşmıştır. Vandallıktan beslene beslene 10 yıl 7 ayı doldurmuştur. Başbakan'ın gelişi güzel konuşması gündem oluşturmak için yapığı açıklamaları Türkiye'nin kaldıramadığı yüke dönüşmüştür."

Devlet Bahçeli, "Erken seçim çağrınız var mı, aklınızda tarih var mı" sorusunu şöyle yanıtladı, "Son gelişmeler ve bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin çok ciddi bir kutuplaşmaya sürüklendiği bir ortamda Sayın Başbakan'ın tavrı; kargaşa ve krizi derinleştirecek bir boyut taşımaktadır. Bu sebepten dolayı Sayın Başbakan'ın artık zamanı dolmuştur, bir iktidar yenilenmesine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

Böyle bir yolun demokrasi içerisinde açılabilmesi, Sayın Başbakan'ın zamanla üç sandıktan bahsetmesinden geçmektedir. Sandığın kapsamını, zamanını kendisine bırakmaktayız."

Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'ya gitmemesi

Bahçeli, İmralı heyetinde, Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylarda yer alan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in bulunmamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şöyle konuştu, "Bunlar aynı amaç doğrultusunda gayret gösteren bir güruh oldukları için zaman zaman rol paylaşımı yapmaktadırlar. Bir tanesi Taksim'de gezerken öbürü deniz aşırı İmralı'ya gitmek suretiyle ortak kanaati yaymaya çalışıyorlar.

Tespitimiz odur ki, İstanbul'daki gelişmeler başlangıcından bu yana dört ağaç bir kışla meselesinin çok ötesinde planlanmış görülmektedir. Bu sebepten dolayı siyasi iktidar, sivil toplum kuruluşları, bilim insanlarının İstanbul'daki bu gelişmeleri ve Türkiye'ye yaygınlaşma sürecini çok yönlü ele alarak incelemelerinde yarar vardır, bunun bilimsel yönden yapılmasında yarar vardır."