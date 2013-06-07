Bahçeli: Gezi Parkı eyleminin arkasında PKK var

Türkiye'nin birçok ilinde görülen Gezi Parkı eylemelerinde MHP'nin yer almayacağının altını bir kez daha çizen Devlet Bahçeli PKK'nın İmralı talepleri ile Gezi eylemlerinin arkasındaki isimlerin örtüştüğü uyarısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Gezi Parkı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Olayların arkasında PKK var

Devlet Bahçeli Gezi Parkı olaylarında masum halkın taleplerinin olduğunu vurguladı ancak olayların arkasında PKK'nın olduğunu ifade etti. Hükümetin yürüttüğü çözüm sürecini eleştiren Devlet Bahçeli "Sözde çözüm sürecinde PKK'nın, İmralı'nın talebi olarak ortaya çıkan 5 konferansı düzenleyenlerle Gezi Parkı eyleminin arkasındaki isimler örtüşüyor. Orada PKK intifadasının hazırlık çalışması yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Teşkilatı uyardı

Devlet Bahçeli, PKK ile hiçbir şart altında bir araya gelmelerinin mümkün olmayacağının altını çizerek, "Bu protestolarda tepki gösteren sanatçılar, sözde çözüm sürecinde niye seslerini çıkartmadılar" ifadelerini kullandı. MHP 'nin Milli Değerleri Koru ve Yaşat mitingleriyle milletin, hükümetin baskıcı politikalarına karşı durmayı öğrendiğini kaydeden Devlet Bahçeli, "Ancak biz bunu meydanlarda, demokratik hakkımızı kullanarak yaptık" dedi. Devlet Bahçeli, teşkilatına sosyal medya uyarısı da yaptı: Mesaj atarken, parti sorumluluğunu ihmal etmeyin.