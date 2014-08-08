Bahçeli'den Erdoğan'a: Yaşını başını almış Gülen'e bu kadar hakaret edilir mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, miting meydanlarında Gülen cemaati Fethullah Gülen'i hedef alarak ağır açıklamalarda bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Bahçeli, vatandaşlara, “Sorumluluk sizde.” diye seslendi. Ardından şunları söyledi: “Her şeyi kömür ve fasulye üzerinden görmeyin. 17 ve 25 Aralık’ın hesabını sorun. Ayakkabı kutularındaki paraları sorun. Başbakan ikide bir inlerine gireceğiz, diye bağırıyor. İnin en sonuna kadar giderseniz, orada Recep Tayyip Erdoğan’ı görürsünüz. Başörtüsünü istismar etti, yetmedi. 11 yıldır birlikte olduğu, yaşını başını almış bir insana bu kadar hakaret yapılır mı?” dedi.

Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında Kırşehir’in Kaman ve Nevşehir’in Kocaklı ilçesinde halka hitap etti.

Devlet Bahçeli, emniyet mensuplarına yönelik operasyonlara tepkisini de sürdürdü. Kusurlu olan polisler varsa bunların hukuk içinde kalarak tespitini ancak rencide edilmemesini istedi. Köşk seçimleri kapsamındaki gezilerine Kırşehir’in Kaman ilçesiyle devam eden Bahçeli, burada halka hitaben yaptığı konuşmada, “Bu gidişata dur deyin. Bunu cumhurbaşkanı yaparsanız, Türkiye başından çatlar. Çatlayan bu ülkede yarın kimin ne olacağı belli olmaz. Elinde güç var, dalga dalga geliyor, bu milletin tsunamisi, yani dev dalgası olursa ara ki Tayyip Erdoğan’ı ve AKP’li yöneticileri bul, bulabilirsen. İnşallah böyle şeyler yaşanmasın. Ekmeleddin Bey bu göreve yakışır.” ifadelerini kullandı. Bahçeli, Başbakan’ın meydanlarda mezhepler üzerinden siyaset yapmasına da tepki gösterdi: “Geçenlerde çıktı, CHP Genel Başkanı’na Alevi diyor. Bölücülerin parti başkanına, eşbaşkanına Zaza diyor. Şu anda Ortadoğu’daki kimliksel tartışmayı Türkiye’de yapıyor. Sen kimsin, Sünni’sin ama kimsin, gerisi ne? Senin kaynağın bulaşık. Hasbelkader başbakan oldun, bari orada kal.”