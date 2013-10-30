Bahçeli'den CHP'ye başörtüsü mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP'nin anlayışlı olmasında fayda var. Başörtüsüyle gelenleri biz saygıyla karşılayacağız, CHP'nin de öyle yapması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde bir resepsiyon verdi. Resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada CHP'ye başörtülü vekil konusunda anlayışlı olmalarını tavsiye etti.

Çiçek: Siyaset geri kalmamalı

Konuya ilişkin bir değerlendirme de Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Toplumun bu konudaki olgunluğu çoktan gösterdiğini belirten Çiçek, "Siyaset de bu işin gerisinde kalmamalı" diye konuştu.