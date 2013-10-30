Gül, resepsiyonda açıkladı: İç tüzükte başörtüsüne engel yok

Cumhuriyet'in 90. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Resepsiyonu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunisa Gül'ün ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde yapıldı.
Yaklaşık 1600 davetlinin katıldığı resepsiyon, Cumhurbaşkanı Gül'ün İstanbul'daki Marmaray açılışına katılması sebebiyle yarım saat gecikmeli başladı.
Gül çiftinin davetlileri tokalaşarak karşılaması bir saate yakın sürdü. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanı Osman Cangal'a, karşılamanın tamamlanmasının ardından "ayağım uyuştu" dedi ve konuklarının yanına giderken yürümekte güçlük çektiği görüldü.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve kuvvet komutanları, Bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler, milli sporcular, sanat ve iş dünyasından davetliler resepsiyonda hazır bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, genel başkan olduğundan beri ilk kez 29 Ekim Resepsiyonu'na katıldı.
'Başörtülü vekile engel yok'
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, başörtülü vekil tartışmasın konusunda açıklamalarda bulundu. Gül, "Başörtüsü konusunda eski anlayışın değişmesinde CHP'nin de katkısı olduğunu ifade etmek isterim. Bu konu bir tabu olarak görülürdü. Onların da müspet anlamda katkısı olduğunu görmek gerekir. TBMM'nin tüzüğünde, bildiğim kadarıyla Meclis Başkanı 'bir engel yok' diyor. Neticede siyasetin bileceği bir konu" dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Laiklik anlayışındaki kendimizi cendereye sokan anlayıştan uzaklaşıp daha Batılı, daha ABD'deki, daha İngiltere'deki gibi bir anlayışa ulaşıyor olmak memnuniyet verici" dedi. Gül, "(Çözüm süreci) Zor konular olduğu için, bir gecelik meseleler değil. Ben, gerek hükümetin gerekse devlet kademelerinin bu konudaki iyi niyetini ve çok sağduyulu iradesinin çok açık olduğunu ifade etmek isterim. Bunun takdir edilmesi gerekir" dedi.
Kılıçdaroğlu, Orgeneral Özel'le sohbet etti
Cumhuriyet'in 90. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tebriklerini iletmek üzere Çankaya Köşkü'ne gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, protokol sırasında beklerken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile uzun süre sohbet etti.
Çemil Çiçek: Meclis halkın gerisinde olamaz
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 'Meclis, halkın gerisinde olmamalı, halk başörtüsü sorununu çözdüyse siyasetçiler, 'Başörtülü vekil' konusunda yeni sorun çıkarmamalı.
Bahçeli: CHP başörtülü vekillere anlayışlı olmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankaya Köşkü'nde düzenelenen 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunda yaptığı açıklamada, "Başörtülü vekillere anlayışlı olacağız, CHP de anlayışlı olmalı" dedi.
Necdet Özel: Beni hedef tahtasına oturtmayın
Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, "Çin füze sistemi ile ilgili olarak, "ABD'den tarafımıza iletilmiş bir rahatsızlık söz konusu değil" dedi.
Suriye sınırındaki gelişmeler hakkında ise, "yaptığımız her şey yasal zeminde" açıklamasını yaptı.
Özel'e Balyoz davası ve Engin Alan'ın açıklamaları sorulduğunda ise "Söyleyeceğimi söyledim açıklama yapmayacağım" demekle yetindi.
Özel Ayrıca, "TSK her türlü siyasi akımdan uzak durmalıdır. Beni hedef tahtasına oturtursanız bir süre sonra bulamazsınız. İstifa kişisel bir karardır. Birileri istedi diye istifa etmem" şeklinde konuştu.
Haberal ilk defa Köşk'te
Ergenekon davasından tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tebriklerini iletmek üzere protokoldeki yerini aldı. Haberal, ilk defa Çankaya Köşkü'ne çıkarak milletvekili sıfatıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tebriklerini iletti.
'Uzun etek' şartı
Odatv’nin haberine göre, Cumhuriyet’in 90′ıncı yıldönümü nedeniyle Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen resepsiyon için verilen davetiyede, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ifadesi yerine “Türkiye Cumhurbaşkanı” ifadesinin kullanıldığı bildirildi. Ayrıca davetiyede “kıyafet” bölümünde görülen, kadınların resepsiyona katılırken “uzun etek” giymesi şartının yer aldığı da belirtildi.