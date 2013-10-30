Gül, resepsiyonda açıkladı: İç tüzükte başörtüsüne engel yok

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, başörtülü vekil tartışmasın konusunda açıklamalarda bulundu. Gül, "Başörtüsü konusunda eski anlayışın değişmesinde CHP'nin de katkısı olduğunu ifade etmek isterim. Bu konu bir tabu olarak görülürdü. Onların da müspet anlamda katkısı olduğunu görmek gerekir. TBMM'nin tüzüğünde, bildiğim kadarıyla Meclis Başkanı 'bir engel yok' diyor. Neticede siyasetin bileceği bir konu" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Laiklik anlayışındaki kendimizi cendereye sokan anlayıştan uzaklaşıp daha Batılı, daha ABD'deki, daha İngiltere'deki gibi bir anlayışa ulaşıyor olmak memnuniyet verici" dedi. Gül, "(Çözüm süreci) Zor konular olduğu için, bir gecelik meseleler değil. Ben, gerek hükümetin gerekse devlet kademelerinin bu konudaki iyi niyetini ve çok sağduyulu iradesinin çok açık olduğunu ifade etmek isterim. Bunun takdir edilmesi gerekir" dedi.