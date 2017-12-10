Bahçeli'den CHP'li Battal İlgezdi'nin görevden alınmasına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından konuya ilişkin kendine yöneltilen soruyu, "MHP’de soruşturmayı gerektirecek bir hata olmaz. Hata varsa düzeltilir. Hata kusura dönüşürse başkaları gibi başka şeyler olur. Bizim belediye başkanlarımızın alnı açıktır, başardığımızda öpülmek üzere. Ensemiz açıktır kabahatte tokat yemek üzere" diyerek yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Antalya'daki Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Seçim ittifakı konusuna da değinen, "Önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı, CHP, HDP, İP ile birlikte götürmek istiyorlarsa bunlara bir zemin vermek lazım. Hukuki dayanağı olan bir ittifaka gitsinler. Bizimki bir öneri, tartışmak için değil de, C ittifakı da Türkiye için bir öneri olabilir. Aynı zamanda Cumhur ittifakı demektir. Ön hazırlıklar tamamlandığı takdirde üzerinde bir inceleme yaparlar" dedi.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

Kudüs tepkisi

1.5 milyarı aşkın Müslüman var dünyada. Trump'a ve İsrail'e karşı intifada bulunmalarında çok büyük bir fayda var. Zannediyorum Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul'da yapacağı toplantıya davet edilen bütün Müslüman ülkelerin katılmasında fayda var.

"Zarrab Türkiye'ye getirilmeli"

Çaprazdan kurtardılar bakalım, önümüzdeki günlerde neler olacak? Sarraf Türkiye'ye getirilmeli, Türk yargısında yargılanmalıdır.

"Bizim belediye başlkanlarımızın alnı açıktır"

MHP’de soruşturmayı gerektirecek bir hata olmaz. Hata varsa düzeltilir. Hata kusura dönüşürse başkaları gibi başka şeyler olur. Bizim belediye başkanlarımızın alnı açıktır, başardığımızda öpülmek üzere. Ensemiz açıktır kabahatte tokat yemek üzere.