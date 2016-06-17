Bahçeli'den Akşener'e: "Faili meçhuller kabulümdür" sözlerinin hesabı bir gün sorulur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, kongredeki en güçlü rakibi Meral Akşener’e faili meçhuller üzerinden yüklendi. Akşener’in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemdeki faili meçhul cinayetler için söylediği "Kabulümdür” sözlerini hatırlatan Bahçeli, Cumartesi Anneleri’ni de örnek vererek, “Bu sözlerin hesabı bir gün sorulur ve verilir” dedi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Bahçeli, Akşener’le ilgili şunları söyledi:

“Faili meçhul sözü hafife alınacak söz olarak görülmemeli. Türkiye’de bin 901 tane faili meçhul vardır. Bu kadar ciddi bir konuyu MHP’de değişim dönüşüm isteyen insanın ‘faili meçhuller kabulümdür’ dediği vakit, Beyoğlu- Galatasaray arasındaki Cumartesi Anneleri’ni, genel merkez önünde perşembeden perşembeye toplanan pazar alanını, perşembe hariç, Cumartesi Anneleri’nin kullanmasına müsaade etmek demektir. Bu olayı MHP’ye sıvamak demektir. Faili meçhullerle ilgili meseleleri bir başka yerden gerçek yapılardan alıp MHP üzerine yıkmak demektir. Bu sözlerin hesabı bir gün sorulur ve verilir.”

Muhaliflere bir vekil daha

MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, “ülkücü iradenin ortaya koyduğu iradeye uyarak, 19 Haziran Pazar günü yapılacak olağanüstü tüzük kurultayına katılacağını” açıkladı. Okutan’la birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye açıktan muhalefet eden milletvekili sayısı dörde çıktı. Bahçeli’ye daha önce Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok açıktan muhalefet etmişti.

"Salt çoğunluk yeter"

Öte yandan çağrı heyeti üyesi Ayhan Erel de genel merkez ile parti içi muhalefetin arasında tartışmalara neden olan “3’te iki çoğunluk” tartışmaları üzerine bir değerlendirmede bulundu. Erel, “Toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı için mevcut delegelerin 3’te 2 çoğunluğunun aranacak olmasının şart koşulmasını kongrenin katılımının az olması için psikolojik bir savaş” olarak nitelendirdi. Erel, “Üst kurul delegelerinin yarısından bir fazlasının kurultaya gelmesi halinde toplantı yeter sayısı sağlanmış olur. Karar yeter sayısı için de Siyasi Partiler Yasası ve tüzükte toplantıya katılanların salt çoğunluğu yeterlidir” dedi.