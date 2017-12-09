Bahçeli'den ABD ve Zarrab'a sert sözler (2)

BAHÇELİ\'DEN ALANYALILARIN \'84 ALANYA\' TALEBİNE DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya Belediyesi\'nin yeni hizmet binasının temel ama töreni ve belediye tarafından yapılan bazı tesislerin açılış törenine katıldı. Alanyalılar, yoğun ilgi gösterdikleri temel atma törenine katılan Bahçeli\'yi, \'82 Musul, 83 Kerkük, 84 Alanya, il olmak istiyoruz\' yazılı pankartlarla karşıladı. Temel atma töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel belediye hizmetlerini anlattıktan sonra, \"Biz Alanya olarak il olmayı çoktan hak ettik. Takdir devlet büyüklerimizindir\" dedi.

\"ALANYA BİZİM İÇİN SEVDADIR\"

Bahçeli, Alanya\'nın kendisi için ayrı bir yer ve önemi olduğunu belirtirken, ilçenin doğası, kumu, güneşi, tarihi mirasının güzelliğiyle huzur bulduğunu, Selçuklu\'nun adımbaşı emanetlerinin izlerini gördüğünde derin heyecan yaşadığını kaydetti. Bahçeli, \"Alanya bizim için sevdadır, dün ve bugün arasında yıkılmayacak bir köprüdür, bizim için asla bitmeyecek bir sevdadır\" diye konuştu. Alanya\'nın her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Bahçeli, \"Çünkü Alanya il olmaya dünden hazırdır ve de bunu hak etmektedir. Zira Milliyetçi Hareket de bu talep ve tercihinizi yürekten desteklemektedir\" ifadelerini kullandı.

\"KUDÜS İSLAM\'DIR, İFFETTİR, İTİBARDIR, EMANETTİR\"

Devlet Bahçeli konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesine tepki gösterdi. Bahçeli, şunları söyledi:

\"Kudüs\'ü kirletmek, mabetlerimizi çiğnemek, bölgemizi kana ve şiddete havale etmek için kaos imal edenler de inanıyorum ki Müslüman Türk milletinin beddua, tepki ve direnciyle sarsılacaklardır. Mukaddesatı mutlu varlığımızın manevi harcıdır. Bu harcı Trump istedi, Netanyahu dayattı, siyonizm arzuladı diye kurutmak mümkün değildir, kimsenin haddi de olmayacaktır. Haçlılar\'a Kudüs\'ü dar eden irade hâlâ yaşamaktadır. Hayasız akınlara, hain operasyonlara göğüs geren, meydan okuyan Türk İslam sancağı pırıl pırıl Alanya\'da, Anadolu\'nun her köşesinde parlamaktadır. Alanya\'dan sesleniyorum; Kudüs İslam\'dır, iffettir, itibardır, emanettir. İlk kıblemizin kaynağı, üç büyük mescidimizden birinin tarihi mekânıdır. Hiç kimse, hiçbir karanlık emel gerçekleri değiştiremeyecektir. Kulun hesabı varsa Allah\'ın da hesabı vardır ve hepsinden herkesten büyüktür.\"

Alanya Belediyesi\'nin 96 dönüm arazi üzerine kurduğu güneş enerjisi santralinin açılışını da yapan Bahçeli, \"Güneş enerji santrali çok büyük öneme sahip. Çevreyi kirletmeden, temiz enerji elde dilmesine katkı sağlanacaktır. Diğer taraftan ülkemizin enerji konusundaki dışa bağımlılığından azaltılması konusunda bir nebzede olsa katkı sağlayacaktır\" dedi.



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