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Politika

Bahçeli yine sınırötesi operasyon istedi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'a yönelik sınırötesi harekat düzenlenmesini istedi.

23 Mart 2012 19:21

 

T24 - MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'a yönelik sınırötesi harekat düzenlenmesini istedi.
 
Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörle etkili ve çok yönlü mücadelenin hem Türkiye'nin içinde, hem de Kuzey Irak'ta yürütülmesi artık kaçınılmazdır" dedi.
 
Hükümetin, Meclis’ten sınır ötesi harekata dair yetki tezkeresi aldığını hatırlatan Bahçeli, Kandil'de mevzilenmiş terör kamplarının kökünün kazınması gerektiğini belirtti.
 
Bahçeli, ayrıca açılım projesinin rafa kaldırılması, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın görevden el çektirilmesi taleplerini de yineledi.

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