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Cudi'deki çatışmalarda 6 polis şehit oldu

Baharın gelmesiyle birlikte özellikle kırsal kesimlerde PKK’nın faaliyetlerini artırması üzerine operasyonlar hız kazandı

22 Mart 2012 12:53

 

T24 - Cudi Dağı’nda iki gündür yaşanan çatışmalarda şehit sayısı 6’ya yükselirken, 10 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışmalarda 7 PKK’lı da öldürüldü.
 
Baharın gelmesiyle birlikte özellikle kırsal kesimlerde PKK’nın faaliyetlerini artırması üzerine operasyonlar hız kazandı.

Şırnak'a bağlı Cudi Dağı’nda düzenlenen hava destekli operasyonlarda PKK hedefleri ateş altına alındı. Yaşanan sıcak temasta dün 5 Özel Harekat Polisi şehit oldu.

Bölgeden bugün de 1 polisin daha şehit olduğu haberi geldi. Böylece şehit sayısı 6’ya çıktı. Çatışmalarda 10 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Cudi'deki çatışmalarda 7 PKK'lının öldürüldüğü, 1 PKK'lının da sağ olarak ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar bu sabah saatlerinde Şırnak'a gitti.

Cudi Dağı'ndaki operasyonda şehit olan polisler için bugün tören düzenlenecek. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlanacak.

 

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