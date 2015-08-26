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Politika

Bahçeli: Vefa adamlıktır, utanma duygusudur; mirasyediler idrak edemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu

26 Ağustos 2015 23:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu lideri "başbuğ" olarak anılan Alparslan Türkeş’in oğlu ve MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul etmesine isim vermeden Twitter üzerinden yaptığı ağır eleştirilerle tepki gösterdi. Bahçeli, "Vatan sabırdır; mirasyediler idrak edemez. Vefa adamlıktır, Allah korkusudur, utanma duygusudur. Değerlerini menfaate tahvil etmişler için vatan boş bir hayaldir" dedi.

 

Bahçeli'nin Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

 

 

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