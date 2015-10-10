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Bahçeli: Türkiye, AKP'nin teröre sempatik ve sıcak bakışının bedelini ödemektedir

"Olası terörist provokasyonlarının ağırdan alınması yeni bir faciaya davetiye çıkarmıştır"

10 Ekim 2015 20:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Barış Mitingi'nden önce gerçekleşen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye AKP'nin teröre sempatik ve sıcak bakışının, dış politikadaki tarafgir ve gayri milli yaklaşımın bedelini ödemektedir" dedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Devlet Bahçeli, "Suruç'taki menfur saldırının bir benzerinin Ankara'da tekrarlanması, buna çanak tutulması, olası terörist provokasyonlarının ağırdan alınması yeni bir faciaya davetiye çıkarmıştır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Canlı bombalar başkentimize kadar gelebilmeyi göze almışken, güvenlik ve istihbarat kurumlarının bundan habersiz kalmaları bir başka sorgulanması, üzerine gidilmesi gereken sorumsuzluk ve ihmalkârlıktır. Türkiye AKP'nin teröre sempatik ve sıcak bakışının, dış politikadaki tarafgir ve gayri milli yaklaşımın bedelini ödemektedir. Gerek Erdoğan, gerekse de devamlı kamu düzeninden bahseden Davutoğlu devletin azametini gösterecek yürekliliği, yıkılan milli güvenliği ayağa kaldıracak iradeyi derhal, gecikmeksizin göstermelidirler."

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