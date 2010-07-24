-BAHÇELİ: TSK'YI KİMSENİN YIPRATMAYA HAKKI YOK DÜZCE (A.A) - 24.07.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında 102 kişinin tutuklanması kararının zamanına dikkati çekerek, ''Darbeci demokrat ayrımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimsenin yıpratmaya hakkı yoktur'' dedi. Bahçeli, referandum kampanyası çerçevesinde Düzce'nin Gümüşova ilçesinde halka seslendi. Bahçeli, ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin davada 102 kişinin tutuklanması kararının, ağustos ayı başında yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde çıkartılmasının tesadüf olup olmadığını sorarak, ''Bunların terfisi ne olacak, yarın beraat etseler dahi, askeri görevlerine ne şekilde devam edecek, ne şekilde devam etmeyecek? Bunlar belli değil'' diye konuştu. Darbe yapacak birisinin TSK içinde tutulmaması gerektiği söyleyen Bahçeli, ''Ama bunu siyasi senaryonun bir oyunu haline getirerek, TSK'nın generallerini tutuklama kararıyla halkın gözünden düşürebilecek bir hataya düşülmemesi lazım'' dedi. Bahçeli şöyle devam etti: ''Bunu iki kişinin açıklaması lazım. Birisi emekli olmuş, altına en son model zırhlı araba alınmış olan Yaşar Büyükanıt Paşa ve Dolmabahçe'de, o paşayla baş başa konuşan Başbakan. Bunun cevabını vermelidirler. Acaba gizli bir anlaşma mı var? Silahlı kuvvetlerde bir yenileşmeyi başlatan, yandaş subaylardan oluşan ve bugün için yavaş yavaş telaffuz edilen badem bıyıklı orduyu mu kurmaya çalışıyorsunuz?'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa değişikliği konusunda ''darbeciler'' ve ''demokratlar'' ayrışması yaptığını ileri süren Bahçeli ''Darbecileri Anayasa değişikliğine 'hayır'cı olarak gösteriyor, demokratları ise kendisinin yandaşı olarak 'evet'çiler olarak takdim ediyor. Bu anlayışa bir 'dur' demek lazımdır. Bunun için de önümüzdeki fırsatları iyi değerlendirmemiz lazımdır'' dedi. Milleti, 12 Eylül'de mağdur olanlar ve olmayanlar diye ikiye bölmenin gereksiz olduğunu belirten Bahçeli, ''12 Eylül'de Sayın Başbakan sen ne yapıyordun? O idamların yapıldığı günlerde sen hangi spor kulübünde top koşturuyordun? Haberin var mı, şimdi kalkmışsın bunu istismar ediyorsun'' diye konuştu.