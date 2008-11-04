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Politika

Bahçeli: Seçimde önceliğimiz kardeşlik

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP’nin her seçim bölgesinde aday çıkaracağını kaydederek, “Seçim sürecinde önceliğimiz kardeşliğin muhafazası olacak&rdquo

04 Kasım 2008 02:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin her seçim bölgesinde aday çıkaracağını kaydederek, “Seçim sürecinde önceliğimiz kardeşliğin muhafazası olacak” dedi

Bahçeli, Mart 2009’da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak parti teşkilatlarına bir genelge gönderdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu ve Güneydoğu’ya yaptığı ziyaretler öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylara atıf yapan Bahçeli, “Gelişmeler, bu tarihi gün yaklaştıkça (seçim) ülkemizin yıllardır biriken sorunlarının daha da ağırlaşacağını, Türkiye’nin geleceğini hayati düzeyde ilgilendiren çok önemli gelişmeler olacağını, Türk milletinin kardeşliğinin yara alacağı kritik bir sürecin başlayacağını gösteriyor” dedi.

“Bugün, kucaklayıcı ve kapsayıcı millet varlığımız, üniter yapımız ciddi bir çözülme tehdidiyle karşı karşıya” diyen Bahçeli şunları kaydetti: “Seçim sürecinin, tamamen demokratik bir yarış ve hizmet heyecanı içerisinde, yüksek ahlak ve hoşgörüyü esas alan bir siyasi rekabet ortamında, kardeşliği muhafaza ederek yürütüleceğinden kimsenin kuşkusu olmamalı.”

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