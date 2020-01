Bahçeli, seçim ittifakı modeli önerdi

AKP ile 2019'da ittifak yapılmasına ilişkin model önerisinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İttifak yapılmasını öngören yaklaşımlar çoğunluk kazanıyorsa, o zaman bunu yasal zemine oturtmakta yarar var" dedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, MHP lideri Bahçeli, açılış ve temel atma törenleri için önceki gün gittiği Manisa’dan dönüşte bir grup gazeteci ile sohbet etti. Bahçeli kendisine yöneltilen soruları şöyle cevaplandırdı:

"(İttifak tartışmaları konusunda) 1991’de Islahatçı Demokrasi Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Refah Partisi ittifak yapmıştır. Hal böyle olunca, eğer bu konu Türkiye’de tartışılıyor ise, ittifak yapılmasını öngören yaklaşımlar çoğunluk kazanıyorsa, o zaman bunu yasal zemine oturtmakta yarar var."

"Yasal zemin şart"

"Yasal zemin nasıl olmalıdır, bunu daha evvelden de ifade ettim. Siyasi partiler girmeli, ama ittifak yapılacak ise böyle bir düşünceye sahip olan birden fazla parti bir araya gelerek, bir ittifak düşüncesine sahipler ise o partilerin tüzel kişilikleri ve partilere verilen oylar ittifak içerisinde bölünmek üzere bir ittifak çatısı ismi üzerinde buluşmakla o halledilebilir."

"Parti oyları belli olsun"

"Yani şu A partisi, bu B partisi. C ittifak partisi. Altına da, onun yanında F ve E partileri. O zaman buraya, A’ya bir mühür vuracaksınız. İkincisine B’ye bir mühür vuracaksınız. C’ye vuracaksınız ama hangi partiden birisi olarak ittifaka katılmışsa oradaki E partisinin mührünü de vurman lazım. O zaman E ile F’nin mühürleri toplamı C’yi oluşturur. C’nin çıkaracağı milletvekilinin kendi arasındaki dağılımı da E ve F partilerinin milletvekili sayısı olur. Dolayısıyla onlar da Meclis’te temsil edilir. Eğer barajı aşmış bir rakamı oluşturmuşlarsa, Hazine’den yardım alma gibi bir durum da oluşmuş olur. Bunlar tartışılsın diye söylüyoruz."

"Temsile imkan verilmeli"

"Bunun dışında ittifakı yapmadan yüzde 10 barajını aşabilmek açısından, o zaman da HDP ve ondan evvelki başka parti, bağımsız adaylar zincirlemesiyle konuyu aştı. Bağımsız adayları seçti, Meclis’e geldi. Bu deneyimlerden Türk siyaseti bir sonuç çıkarmalı, istikrar sağlamalı. Siyasi partilerin Meclis’te temsil edilmelerine imkan verilmeli, bir çözüm yolu bulunmalı."

En açık tutum Erdoğan’dan

"(Soçi zirvesi) En açık tutumu Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koydu. ‘(PYD’yi) muhatap almak mümkün değildir’ diyor. Önemli olan ortak bildiride ne olduğudur."

"ABD’ye ben olsam 50 nota verirdim, senfoni olurdu"

"Eğer Türkiye’de 17-25 Aralık kapsamında bir suç işlenmiş veya işlenilmiş suça iştirak edilmiş ise bu ülkemizi ilgilendiren bir konudur. ABD kendi hükümranlık alanında işlenmemiş suç için dava açma yetkisini kendisinde nasıl görüyor? Böyle bir hakkı yok. ABD’ye ben olsam 50 nota verirdim. Senfoni olurdu, o notalarla. ABD’yi bu kadar haklı görmek doğru değil.

12 Eylül öncesinde 'Go Home' (Defol) diye çığırtkanlık yapanlar, şimdi ABD’ye 'Come in' (Gel) diyorlar. Bu çok yanlış. Sol gelenekle hiç bağdaşmayan bir değerlendirme bu. Her konuda ABD’yi haklı gösterip ABD aracılığıyla Türkiye’ye ve Türk hükümetine, Türk milletine baskı yapmaya heveslenmek doğru bir şey değil."