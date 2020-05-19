Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'ten Sabah gazetesi ve Burhan Kuzu'ya gönderme: Hain desen kızar ama hainlere övgü dizer!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Sabah gazetesinin 19 Mayıs görseline ve AKP'li Burhan Kuzu'ya göndermede bulundu.

Çiçek, sosyal medya hesabından, "Bazıları da Atatürk’e direkt düşmanlıklarını gösteremedikleri için yurt dışına kaçan hain Damat Ferit’in ve İngilizlere sığınan Vahdettin’in hainlikleri hakkında o kadar tarihi delil olmasına rağmen milli kahraman olarak anıyorlar. Hain desen kızar ama hainlere övgü dizer!" ifadesini kullandı.

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Sabah gazetesi 19 Mayıs nedeniyle "Adım adım zafere" başlığı ile hazırladığı görselde Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin ve sadrazam Damat Ferit'in fotoğraflarını Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak'ın fotoğrafları ile birlikte kullandı. Millî mücadeleyle özdeşleşmiş isimler hakkında idam kararı veren son padişahı Vahdettin ve sadrazam Damat Ferit'in fotoğrafının beraber kullanılması tepkilere neden oldu.

Sabah gazetesinin tartışılan "Adım adım zafere" görseli

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, 19 Mayıs mesajında Sultan Vahdettin'i andı. Kuzu, "Mustafa Kemal Paşa,30 Nisan 1919'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum." paylaşımını yaptı.