İsmail Saymaz: Sabah gazetesi Atatürk'ü idama mahkum edenleri 19 Mayıs görselinde kullanmış!

Gazeteci İsmail Saymaz, iktidara yakın Sabah gazetesinin 19 Mayıs görselini eleştirdi.

Sabah gazetesi 19 Mayıs nedeniyle "Adım adım zafere" başlığı ile hazırladığı görselde Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin ve sadrazam Damat Ferit'in fotoğraflarını Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak'ın fotoğrafları ile birlikte kullandı.

Saymaz bu görseli eleştirerek 'Milli Mücadele' ile özdeşlemiş bu üç ismin Vahdettin ve Damat Ferit tarafından idama mahkum edilen isim olduğunu söyledi.

Saymaz Twitter hesabından "Sabah gazetesi, 19 Mayıs’ın yıl dönümü için hazırladığı görsele Sultan Vahdettin ve işbirlikçi Damat Ferit’in (en sağda) fotoğraflarını koymuş. Halbuki bu adamlar, Kuvayi Milliye’yi başlattıkları için Atatürk, İsmet ve Fevzi paşaları idama mahkum etmişti" dedi.