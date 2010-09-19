-BAHÇELİ: MİRASIMIZ SAHİPLENİLMİYOR SÖĞÜT (A.A) - 19.09.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Son zamanlarda muhatap kaldığımız sıkıntılar, artan ve mesafe alan bölücü niyetler, dünden aldığımız mirasın birileri tarafından idrak edilmediği ve sahiplenilmediğini göstermektedir'' dedi. Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 729. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, 400 çadırlık bir Türkmen beyliğinden cihan imparatorluğuna giden bir süreçte Söğüt'ün eşsiz bir yeri ve katkısı olduğunu kaydetti. Bahçeli, dünya imparatorluğunun doğması ve tempolu bir şekilde genişlemesinin, en başta inancın yol göstericiliğiyle daha sonra da kılıç gücü, aklın rehberliği, insaniyete saygı ve ustaca diplomasiyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, ''Alperen ruhunun doğması ve kafileler halinde çevreye yayılması, kat edilen yerlerde üstün ve dillere destan bir idare yapısının yerleşmesine de vesile olmuştur'' dedi. Bahçeli, Türkmen topluluğunun kurduğu beyliğin 624 yıl hüküm sürecek kudretli bir imparatorluğa dönüşmesinin özünde yatan cevherin belki de en önemlisinin, yurt tutulan topraklarda kalıcı olabilmek için sabırla ve takdire şayan bir bilinçle yürütülen sosyal, ekonomik ve kültürel buluşma ve kucaklaşma çabaları olduğunu da kaydetti. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Ertuğrul Gazi'nin yeşerttiği anlayış, önceki dönemlerin çapsız kavgalarından, kardeşler arasındaki derin ihtilaflardan çok önemli sonuçlar çıkarmış, didişerek, cepheleşerek, bölünerek, ayrışarak, farklılaşarak büyük ülkülere ulaşılamayacağının daha o günlerde farkına varılmıştır. Osman Gazi ve Anadolu Türkmen boyları içine düştükleri kargaşadan arınmaya başlamışlar. Daha büyük hedeflerde birleşmenin çarelerini aramaya koyulmuşlardır. Söğüt'ün koca bir cihan devletine ulaşmasındaki sır, kardeşliğin ve dayanışmanın sağlanması ve azimle sürdürülmesinde saklıdır. Ceddimiz egemenliğinin karşısındaki bariyerleri cenk meydanlarındaki kahramanlıklarla aşarak Afrika'ya kadar ulaşmayı başarmıştır. Bugün inatla ve sistematik bir şekilde alt benlik, alt etnik durum olarak tanımlanan ve tasfiye edilen Türk'ün ve Türkmen şuurunun geride kalan yüzyıllarda neler yaptığının kısa özeti bu şekildedir.'' Bahçeli, vatandaşlar arasında beliren ve boy atan ayrışmanın ihtilaf noktalarını tahrip etmeyi tercih edenlerin iyi tanınması gerektiğini belirterek, birleşme ve kavuşmaya yönelik değer ve ortak paydaların bir an önce harekete geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Bahçeli, şöyle konuştu: ''Gaflet ve ihanet arasındaki hassas çizgide faaliyet yürüten mihrakların yoğun çabalarıyla milli kimliğimizin zedelenmeye ve tahliye edilmeye uğraşıldığı bugünlerde Ertuğrul ocağının bize verdiği derslere çok ihtiyaç olduğu kuşkusuzdur. Elbette içimize fitne sokmaya çalışan tekfurlara, dün Türkü yok etmeye kararlı güçlere nasıl cevap verildiyse bugün de bu büyük milletin iradesiyle yeniden şahlanarak Osmanlı şamarını indireceği muhakkaktır. Türk milletinin yeniden küresel arenada güçlü ve sözü dinlenir hale gelmesi muhterem ceddimizle başlayan tarihe sarılarak gerçekleşecektir.''