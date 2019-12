Bahçeli: MHP üzerinden oyun oynanacak dikkat edin

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlarına “Hiçbir şart altında AKP’nin tahrik yüklü, nifak ve fitne yayan politikalarına, yalanlarına itibar edilmeyecek, kirletilmiş bilgilere kulak asılmayacak, tam bir inanmışlıkla teröristle el sıkışan ve bölücülüğün sırtını sıvazlayan AKP zihniyetine hak ettiği karşılık verilecektir” talimatı verdi.





Bahçeli, 12 Haziran’da yapılacak genel seçimler nedeniyle teşkilatlarına genelge gönderdi.

Bahçeli teşkilatlarından tek başına iktidar hedefi dışında başta koalisyon olmak üzere hiçbir alternatif hükümet modelinin dillendirilmemesi ve gündeme getirilmemesini istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlarına seçim genelgesi gönderdi. 24’ncü dönem milletvekilliği genel seçiminin 12 Haziran’da yapılacağını hatırlatan Bahçeli, genel seçimlerin Türkiye açısından çok önemli ve hayati sonuçlarının olacağını kaydetti. Türkiye’nin dizginlerinden boşanmış çatışma ve kutuplaşma dinamikleri eşliğinde ve tarihinin en kritik döneminde sandık başına gideceğini belirten Bahçeli, milletin AKP’li yılların muhasebesini yapacağını ve ona göre karar vereceğini söyledi. Türkiye’nin AKP’yle birlikte bunalım ve buhran alanına sıkıştığını, nefes alamaz hale geldiğini kaydeden Bahçeli, “Başbakan Erdoğan’ın yönetimi altında AKP hükümeti teröristle müzakere etmiş, Kandil çetesine sessiz kalmış ve Peşmerge kalıntılarıyla sarmaş dolaş bir halde ülkemizi ayrışmanın eşiğine kadar getirmiştir. Türk milletiyle kimin husumeti varsa AKP onlara yanaşmış ve kol kola girerek geleceğimizi sakatlayacak girişimleri birlikte icra etmişlerdir. AKP iktidarı, küresel güç merkezleri tarafından verilen siparişler doğrultusunda; Türklük bilincine darbe vurmuş, etnik nifak ve bölücü niyetlerin azması için elinden geleni arkasına koymamıştır” dedi.



“Türkiye ileri demokrasi zırvası altında can çekişiyor"

Bin yıllık kardeşlik duygusunun AKP döneminde köreltildiğini, köken ve mezhep temelli ayrışmanın kurdelesinin Başbakan Erdoğan tarafından kesildiğini belirten Bahçeli, PKK açılımıyla düşmanlıklar ve hiziplerin keskinleştiğini söyledi. Türk milletinin AKP’yle birlikte sürekli genişleyen gerilim ve gerginlik sarmalının içine çekildiğini ifade eden Bahçeli şunları söyledi:

“ABD’nin açıkça taşeronu ve ileri karakolu gibi hareket eden AKP hükümetinin, özellikle Ortadoğu’daki halk hareketlerine yaklaşımı kimlerin sözcülüğünü yaptığını ve hangi mesajları ilettiğini net olarak göstermiştir. Komşu coğrafyalardaki rejim sancılarının ve kitlesel isyanların bulaşıcı etkisinden korunmak ve gerekli tedbirleri almak konusunda AKP hükümetinin aciz ve başarısız olduğu görülmektedir. Bununla birlikte hükümetin gafletinden ve pısırık tutumundan güç alan kanlı terör örgütü cüret kazanmış ve fütursuzca Türkiye’yi tehdit eder bir duruma gelmiştir. İmralı canisi yattığı yerden örgütünü yönetmeye devam etmekte ve belirli aralıklarla sözde ateşkes yenilemesi yaparak, AKP’nin affedilmez aymazlığı yüzünden Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle köşe kapmaca oynamaktadır. İmralı canisinin şantajlarına boyun eğen AKP zihniyetinin, terörle yaptığı pazarlıklarının merkezinde ise yeni anayasa olduğu açık ve bellidir. Özellikle 21 Mart’tan sonra, terörist eylemlerin seyrinin ise AKP hükümetinin vereceği tavizlere, vaat ettiği yeni anayasada Türkiye’yi yıkmak ve milletimizi parçalamak için atacağı adımlara bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bugün itibariyle Türkiye sözde ileri demokrasi zırvası altında can çekişmekte, daha çok özgürlük yalanları doğrultusunda korku ve endişe gün geçtikçe yayılmaktadır."



“Türkiye'nin makus talihini alt etmesi için 12 Haziran tarihi bir fırsat"

AKP’yi kendi yargısını oluşturmaya ve adaleti siyalaştırmaya çalışmakla da suçlayan Bahçeli, bu durumun Türkiye’nin geleceğini karartacağını ve birlikte yaşama ülküsüne vahim bir hasar vereceğini söyledi. Türkiye’nin huzursuz, güvensiz, kaygılı ve korku içinde olduğunu, katillerin rahat içinde kanlı planlarını yaptığını, kadınlara yönelik hunhar saldırılara her gün bir yenisinin eklendiğini belirten Bahçeli, “Ne kadar kötü, iğrenç ve sapkın eylem varsa AKP’li yıllarda mesafe almış, güçlenmiş ve ileri bir noktaya gelmiştir” dedi. Hükümetin Türkiye ekonomisinin ipini yabancıların eline verdiğini de ifade eden Bahçeli “Taviz, teslimiyet ve talan döngüsüne hapsedilen ülkemizin, makus talihini alt etmesi ve AKP’den kurtulması için 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimi tarihi bir fırsattır” dedi.



"Koalisyonu dillendirmeyin"

Bahçeli, teşkilat yöneticileri ve parti mensuplarının ise seçim sürecinde şu hususlara harfiyen uymalarını istedi:

“-İktidar partisinin oy havzasını genişletmek amacıyla, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde yeni oyunlar oynayacağı ve tezgâhlar tertipleyeceği anlaşılmaktadır. Tekrar 12 Eylül Referandum öncesine benzer kara bir propagandayla karşı karşıya kalınacağı kuvvetle muhtemeldir. Hiçbir şart altında AKP’nin tahrik yüklü, nifak ve fitne yayan politikalarına, yalanlarına itibar edilmeyecek, kirletilmiş bilgilere kulak asılmayacak, tam bir inanmışlıkla teröristle el sıkışan ve bölücülüğün sırtını sıvazlayan AKP zihniyetine hak ettiği karşılık verilecektir.

-AKP’nin dedikoducu ve fırsatçı siyasetine karşı mutlaka uyanık olunacak, seçimlere yaklaştıkça kamuoyunu yönlendirmek için tertip edebileceği oyunlara karşı şimdiden dikkat edilecek, partimize yönelik alçak planlara ve tuzaklara karşı teyakkuz içinde olunacaktır.

-Parti olarak amacımız tek başına iktidar olmaktır. Bu itibarla tek başına iktidar hedefi dışında başta koalisyon ihtimali olmak üzere hiçbir alternatif hükümet modeli dillendirilmeyecek ve gündeme getirilmeyecektir.

-Tüm teşkilat yöneticilerimiz ve mensuplarımız bundan böyle hiç durmayacak, beklemeyecek ve yılgınlık gösteremeyeceklerdir. Vatandaşlarımızla tam bir kucaklaşma sağlanacak, partimizin mesajları net ve berrak biçimde ulaştırılacaktır. Her kapı çalınacak, her gönüle girilecek, her el tutulacaktır.

-Önümüzdeki süreçte bölücü terörün kalkışma, isyan ve provokatif eylemlerinde belirgin bir artış olabileceği dikkate alındığında; Tahrik ve yönlendirmelere karşı uyanık olunacak, hiçbir kavganın ve çatışmanın tarafı olunmayacak, kışkırtmalara karşı konulurken meşru yollardan asla ödün verilmeyecek ve güvenlik mensuplarının görevlerini icra etmeleri için her türlü kolaylık sabırla gösterilecektir.

-Milletimize verilecek mesajların bir bütünlük dahilinde olması ve bu konuda yeknesaklığı sağlamak için; Genel Merkez’in hazırladığı broşür, kitapçık, seçim beyannamesi vb. içeriğine titizlikle riayet edilmesi, sözlerin, vaatlerin ve sarf edilen bilgilerin bunlara bağlı kalması gerekmektedir.

-Genel Merkez’in belirlediği işaret, rozet, seçim müziği, sembol, slogan ve kavramlar dışında herhangi bir materyal kullanılmayacak ve tanıtım birliğine ve disiplinine azami derecede uyulacaktır. Yeri ve zamanı daha önceden belirlenmiş toplantı ve miting alanları başta olmak üzere; ilgili kanunun izin verdiği mahallerde Genel Merkez tarafından belirlenmiş afiş ve bayrak haricinde bir şey kullanılmayacaktır.

-Milliyetçi Hareket Partisi’nin başarısından çekinen, bunu önlemeye çalışan ve aramıza sızmanın yollarını arayan kişi ya da kişilere karşı son derece dikkatli olunacaktır.

Parti ya da ocak sembollerini çağrıştıran ya da bunları kanunsuz bir şekilde kullanan ve şirret amaçlarına alet eden kişi ya da topluluklara karşı önce Genel Merkez’in bilgilendirilmesi, arkasından hukuki takibatın başlatılması için gerekli girişimlerin yapılması yerinde olacaktır.”