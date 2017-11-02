Bahçeli: MHP terörle mücadelede ön şartsız milletin yanında devletin arkasında hükümetin destekçisidir 

ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin, \"Hükümetin terörle mücadelede göstermiş olduğu kararlı ve korkusuz mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi en samimi ve içten dileğimdir. Milli mukavemet kırılamayacak, milli birlik ve kardeşlik ruhu bozulamayacaktır. Türk milleti iman ve iradesiyle, ihanetin belini kıracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelede ön şartsız milletin yanında, devletin arkasında, hükümetin destekçisidir. Zulme alkış tutan, zalimlere kucak açan, bölücülüğe ve düşmanlığa çanak tutan kim varsa kaybetmeye, bedelini ödemeye mahkum ve mecburdur\" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin Sosyal Paylaşım sitesi Twitter adresinden paylaştığı mesaj şu şekilde: \"Terörizm vahşi, acımasız ve hain yüzünü bugün bir kez daha göstermiş, maalesef milli yürekleri kavurmuş, milli vicdana ateş düşürmüştür. Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Bölgesinde, üstelik sınırın sıfır noktasında PKK\'lılar alçakça, namertçe evlatlarımıza kast etmişlerdir. Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Bölgesinde, üstelik sınırın sıfır noktasında PKK\'lılar alçakça, namertçe evlatlarımıza kast etmişlerdir. Bu kapsamda altısı asker, ikisi korucu olmak üzere sekiz kahramanımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahramanımız da yaralanmıştır. Öncelikle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah\'tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. mYaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Unutulmasın ki, terörizm asla kazanamayacak, hain amacına asla ulaşamayacaktır.

TÜRK MİLLETİ KUDRETLİDİR, HIYANETE GÖZ AÇTIRILMAYACAKTIR

Teröristler döktükleri kanda çırpına çırpına boğulacaklardır. Türkiye muktedirdir, Türk milleti kudretlidir, hıyanete göz açtırılmayacaktır. Kandan nemalanan, şiddetten faydalanan, kötülükten yararlanan, çevremizde yuvalanan PKK\'lı katiller, inanıyorum ki, yok edileceklerdir.

MHP TERÖRLE MÜCADELEDE ÖN ŞARTSIZ MİLLETİN YANINDA, DEVLETİN ARKASINDA, HÜKÜMETİN DESTEKÇİSİDİR

Hükümetin terörle mücadelede göstermiş olduğu kararlı ve korkusuz mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi en samimi ve içten dileğimdir. Milli mukavemet kırılamayacak, milli birlik ve kardeşlik ruhu bozulamayacaktır. Türk milleti iman ve iradesiyle, ihanetin belini kıracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelede ön şartsız milletin yanında, devletin arkasında, hükümetin destekçisidir. Zulme alkış tutan, zalimlere kucak açan, bölücülüğe ve düşmanlığa çanak tutan kim varsa kaybetmeye, bedelini ödemeye mahkum ve mecburdur. Türkiye badireleri aşacak inançta, belaları yenecek kuvvettedir. Bilinsin ki; şehitler ölmeyecek, vatan bölünmeyecek, al bayrak da inmeyecektir.\"