Bahçeli: MHP olarak Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyona desteğimiz tamdır (3) 

Tuba ATAV/ ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Suriye\'den ani çekilme kararıyla ilgili \"ABD\'nin ani kararının arkasında ve önünde ne var bilmiyorum ama tahmin edebilecek bir birikime de sahibiz. MHP olarak Fırat\'ın doğusuna yapılacak olan operasyona desteğimiz tamdır. Esad rejimi ile herhangi bir şart altında Türkiye\'nin bir diyalog kurmasından yana değilim\" diye konuştu.

\"HULUSİ PAŞA KURAN\'A, BAYRAĞ\'A, SİLAHA SAHİP ÇIKMIŞTIR\"

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ile CHP\'li Özgür Özel\'in tartışmalarına ilişkin, \"Bu olay Türkiye\'yi çok üzmüştür. CHP\'nin grup başkan vekili olan şahsiyet o çirkin üslubu aşağılayıcı tavırları ne CHP\'ye ne de Türkiye\'ye bir fayda sağlar. Bundan en büyük zararı da o şahıs görür. Siyaseten itibari sıfırlanmış bir şahıs olarak toplumda kabul görür hale gelmiştir. Hulusi paşa Kuran\'a, Bayrağ\'a, silaha sahip çıkmıştır\" dedi.

\"ŞİMDİDEN MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK?\' TARTIŞMASI BİNALİ YILDIRIM\'IN ADAYLIĞINI GÖLGELER\"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, \"\'Şimdiden Meclis Başkanı kim olacak?\' tartışması Binali Yıldırım\'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını gölgeler. İstanbul\'daki yarışta bir takım sorunlara yol açar. Merdiven gibi basamak basamak olmalı\" ifadelerini kullandı.

\"METİN AKPINAR\'IN GAFLETİM, CEHALETİMDİR, ÖZÜR DİLİYORUM DEMESİ LAZIM\"

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen\'e yaptıkları açıklamalar nedeniyle soruşturma açılmasına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli şu ifadeleri kullandı: \"Eleştiri yapma hakkımız var diyorlar. Ben de eleştiri hakkımı kullanmak istiyorum. Konuşmalar çok hoş bir şey değildi. Metin Akpınar gibi bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek oluşturmuştur. Kendisine demokrasiye yazık etmiştir. Gösterdiği örnek kötü bir örnektir. Böyle şey olmaz, olmamalı. Türk geleneklerinde ayaktan asılma yoktur. Bunu kast ederseniz faşizmi kastediyorsunuz. Erdoğan\'ı da lideri kabul edip yorumlamak istiyorsunuz demektir. Akpınar\'ın 5 dakikalık bir açıklama yapıp yanlış bir örnek verdim bu örnek yanlıştır gafletim, cehaletimdir, özür diliyorum demesi lazım.\"

\"KEMAL BEY HERHALDE SEÇİM ORTAMINDA DAHA ILIMLI BİR YOL İZLEYECEKTİR\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun işçilere seslenerek yaptığı konuşmayı değerlendirmesi istenen Bahçeli, \"Kemal bey herhalde seçim ortamında daha ılımlı bir yol izleyecektir. Birkaç kişi konuşuyor onları da tatile gönderse iyi olur diyorum\" dedi.

\"AF TASARIMIZIN MECLİS\'TE GÜNDEME ALINMASI İÇİN BEKLİYORUZ\"

Af tartışmalarını yeni yılda gündeme getirecek misiniz? sorusu üzerine Bahçeli, \"Tasarımız duruyor. Meclis\'te gündeme alınması için bekliyoruz. Af yasasının çıkmasının ülkemiz için yararlı olacağını düşünüyoruz\" dedi.

