Bahçeli: Merak ediyorum; Emin Çölaşan, Rahmi Turan, Yılmaz Özdil imza verdi mi?

İyi Parti ve Saadet Partisi liderleri Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imzaya ulaşmalarını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merak ediyorum; Emin Çölaşan imza verdi mi? Rahmi Turan imza verdi mi? Yılmaz Özdil imza verdi mi” diye sordu.

TIKLAYIN - Bahçeli: FETÖ ile mücadeleyi savsaklandırmak, sulandırmak amacıyla gizli bir faaliyet var

MHP'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Bahçeli, partisinin genel merkezinde soruları yanıtladı. "Cumhurbaşkanı adaylarının imza süreci devam ediyor. Meral Akşener ve diğer İYİ Parti yöneticileri '100 bin imzanın geçildiğini' söylüyorlar. Ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine Bahçeli, "Merak ediyorum; Emin Çölaşan imza verdi mi? Rahmi Turan imza verdi mi? Yılmaz Özdil imza verdi mi" ifadedelerini kullandı ve imza sürecinin tamamlanmasına 3 gün kaldığını hatırlattı.

"FETÖ'cülerden bazılarını dikkate alalım”

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin arkasında olduğu belirtilen Gülen cemaatinin 24 Haziran'daki seçimlere müdahalede bulunabileceğine yönelik uyarılarını da sürdüren Bahçeli, "7 Haziran seçimlerinde bağımsız milletvekili adayları 488 bin 226 oy almışlardı. Bu, yüzde 1,08'e tekabül ediyor. 1 Kasım'da da bağımsız milletvekili adayları 51 bin 38 oy aldı. Mesela şu anda içeride bulunan veya kaçak halde bulunanlar arasında yer alan FETÖ'cülerden bazılarını dikkate alalım” dedi. Hakkında yakalama kararı bulunan eski milli futbolcu Hakan Şükür gibi isimleri örnek gösteren Bahçeli, şöyle devam etti:

“Hakan Şükür, FETÖ'cü eski futbolcu 48 bin 793 oy almıştı. Yakup Saygılı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele eski Müdürü 33 bin 57 oy aldı. Ali Fuat Yılmazer, İstanbul İstihbarat eski Şube Müdürü, 59 bin 697 oy almıştı. İstanbul Terörle Mücadele eski Şube Müdürü Yurt Atayün 41 bin 762 oy aldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdürü Nazmi Ardıç 39 bin 881 oy aldı. Sadece İstanbul, İzmir ve Ankara'daki bağımsız adaylara 249 bin 67 oy verildi. Bu oylar şimdi kimlere imza olarak gitti?"

"CHP'nin açık ve yoğun destek verdiği..."

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ilaç edilen kişilere de değinen Bahçeli, "CHP'nin açık ve yoğun destek verdiği, görevden alınan, kamudan ihraç edilen, açığa alınan toplam 115 bine yakın mağdur kitle de dikkate alındığında bunlar kime ve nasıl kanalize ediliyor?" diye sordu. Bahçeli, devamında şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'nün seçmen ayağını diri tutmak ve belirlenmiş adaylara yönlendirmek amacıyla hangi çalışmalar, hangi sinsi faaliyetler yapılıyor? FETÖ ile mücadeleyi savsaklamak, sulandırmak, söndürmek amacıyla gizli bir faaliyet olduğuyla ilgili biz milletimizi uyarıyoruz. FETÖ'nün seçmen desteği var mıdır? Varsa ne kadar olacak? Terörle mücadeleyi zaafa uğratmak maksadıyla 15 Temmuz'un rövanşını sözde demokrasi kanallarından engellemek niyetiyle bir tezgah mı söz konusudur?"