Bahçeli: ‘Kobanê düşerse Ankara düşer’ kadar saçma bir söz olamaz

MHP lideri Devlet Bahçeli , Ankara'da partililerle bayramlaşırken, Irak-Suriye tezkeresi, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Erdoğan haklıydınız dedi" sözleri ve CHP'nin tezkere konusunda MHP'yi eleştirmesi hakkında yorumlarda bulundu. Bahçeli, bir soru üzerine, "Kobanê düşerse Ankara düşer’ kadar saçma bir söz olamaz" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Kurban Bayramı'nın hem Türkiye'de hem yakın komşularında çok büyük acılara sebebiyet veren bir ortamda gerçekleştiğini söyleyen Bahçeli, "Milletimiz buruktur, üzüntülüdür. Ortadoğu ülkelerinde yaşayan kardeşlerimiz ise çok büyük acı içerisindedirler. İnşallah bu bayram sonrasında hem Türkiye'ye hem Ortadoğu'ya barış ve istikrarın gelmesini niyaz etmekteyiz" dedi.

Devlet Bahçeli, meclisten geçen Irak ve Suriye tezkereleri hakkında ise şunları söyledi:

"Bu tezkere çok iyi değerlendirilmelidir. Öncelikle milli güvenliğimizi tehdit eden unsurlar tamamen bertaraf edilmeli, özellikle sınır kentlerinde baş göstermiş olan eylemlere de son verilmelidir. Özellikle, Irak ve Suriye olmak üzere, BM ve oluşturulmuş olan koalisyonlar en kısa sürede gerekli tedbirleri almak suretiyle, karşılıklı çatışmaya son verebilen bir davranışı sergileyebilmelidir. 'Bunu yapacağız' sözüyle toplum ve ülkeler aldatılmamalıdır."

‘Biden, Erdoğan'dan özür dilemeli’

Bahçeli, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın sözleri hakkında şunları söyledi:

"ABD Başkan Yardımcısının, ABD'nin çok önemli bir üniversitesinde vermiş olduğu konferansta kullanmış olduğu ifadeler gerçekdışı ise, mutlaka Türkiye'den ve özellikle de Harvard Üniversitesi'nde konferansa katılanlardan özür dilenmesi lazım. Eğer bu böyle değil, yapılmış olan bir görüşmenin kısa süre içinde izinsiz kamuoyuyla paylaşılması olayıyla Türkiye karşı karşıya kalıyorsa, o zaman da bu görüşmeleri yapan taraflara arasında Türkiye'nin izni olmadan ne konuşulmuşsa kamuoyuna açıklanması sebebiyle, devlet başkan yardımcısı Sayın Erdoğan'dan özür dilemelidir."

‘CHP’nin MHP ile milliyetçilik yarışına girmesi doğru olmaz’

Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP'nin tezkereye “evet” demesi üzerine yönelttiği eleştirilere yönelik ise şu açıklamada bulundu:

"MHP ve CHP, Türk siyasi hayatında yeri olan önemli iki siyasi kurumdur. CHP'nin Türkiye'ye ilişkin her türlü önerileri, kendilerinin tespitidir. Dolayısıyla MHP, bir siyasal kurumun kendi görüşleri doğrultusunda ortaya koymuş olduğu tavır ve eylemlere saygı gösterir. Aynı saygıyı MHP'nin beklemesi hakkıdır. CHP tezkereye hayır diyorsa, onun doğabilecek sonuçlarından kendisi ne kadar sorumluysa; MHP de tezkereye evet demekle doğabilecek her sorumluluğu kabullenecek demektir ki, tezkereye evet demektedir. CHP ile MHP arasında bir milliyetçilik yarışına, CHP'nin girmesi çok doğru olmaz. Onlar gele gele en son ulusalcılıkta kalırlar. Bir türlü milliyetçi olmak şansları da gözükmemektedir."



Bahçeli, bir soru üzerine ise, "‘Kobanê düşerse Ankara düşer’ kadar saçma bir söz olamaz" dedi.